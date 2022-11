Roger Schleipen uit Maastricht kampt met long covid. Zo’n 84 procent van de patiënten met langdurige covidklachten is arbeidsongeschikt, blijkt uit onderzoek. Beeld ANP / Roger Dohmen Fotografie

De uitkeringsinstantie voerde in de eerste negen maanden van dit jaar 1.239 medische keuringen uit bij werknemers met het postcovidsyndroom. Het gaat om patiënten die tijdens de eerste golven van 2020 besmet raakten met corona en sindsdien minder of niet kunnen werken. Na twee jaar in de ziektewet zijn zij gekeurd door een verzekeringsarts om te beoordelen of zij recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bij 84 procent van de patiënten was dit het geval.

De helft van hen werd volledig afgekeurd, zij kunnen tijdelijk helemaal niet werken. Een kwart werd gedeeltelijk afgekeurd. In een klein aantal gevallen, 9 procent, is de kans op herstel volledig uitgesloten. Deze patiënten krijgen een zogeheten IVA-uitkering. De percentages komen overeen met de cijfers die het UWV eerder publiceerde over de eerste vijf maanden van dit jaar, toen er 736 beoordelingen waren gedaan. Na een kleine daling van het aantal keuringen deze zomer, is er sinds dit najaar weer sprake van een toename. Dat lijkt het gevolg van de gelijktijdige opleving van het virus twee jaar geleden.

Volgens het UWV laten de cijfers zien dat de impact van het postcovidsyndroom groot is. ‘Dat is ook wat onze verzekeringsartsen in de spreekkamer zien’, schrijft de uitkeringsinstantie. Nog altijd is er veel onduidelijkheid over de ernst en omvang van de ziekte. Uit een vragenlijstonderzoek dat het RIVM in augustus publiceerde, blijkt wel dat zo’n 1 op de 8 bij covidpatiënten nog klachten heeft na drie tot vijf maanden. Het gaat dan om onder meer verminderde reuk of smaak, kortademigheid en pijn op de borst.