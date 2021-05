80 procent van de Nederlandse zonnepanelen komen uit China – en die worden misschien gemaakt met Oeigoerse dwangarbeid

Beeld ANP

Een nieuw rapport van onderzoekers aan de Britse Sheffield Hallam University toont aan dat Chinese bedrijven in de gehele productieketen van zonnepanelen gebruikmaken van dwangarbeid door Oeigoeren, een onderdrukte islamitische minderheid in China.

Een Amerikaans onderzoek in februari liet al een verband zien tussen de productie van de grondstof polysilicium en dwangarbeid. De regio Xinjiang, waar de Oeigoeren wonen, is goed voor 45 procent van de wereldwijde productie van polysilicium, de belangrijkste grondstof voor zonnepanelen. Polysilicium is afkomstig uit zand en is nodig om zonlicht om te zetten in stroom.

Het Britse onderzoek, dat vrijdag werd gepubliceerd, bevat sterke aanwijzingen dat Oeigoerse dwangarbeid in vrijwel elke stap van het productieproces een rol speelt. Zonne-energiebedrijf Jinko Solar, dat veel in Nederland verkoopt, heeft volgens het onderzoek zelfs zijn op een na grootste fabriek op het terrein van een interneringskamp voor Oeigoeren staan.

Ruim 2,6 miljoen Oeigoeren worden tewerkgesteld in arbeidsprogramma’s van de Chinese overheid, aldus het rapport. Volgens de Chinese overheid is deelname vrijwillig, maar de onderzoekers concluderen dat er sprake is van sterke dwang. Wie weigert mee te werken, riskeert geïnterneerd te worden in de beruchte heropvoedingskampen die China in de provincie heeft opgezet. Mensenrechtenorganisaties schatten dat ongeveer een miljoen mensen daarin zijn opgesloten.

80 procent Nederlandse zonnepanelen komt uit China

China is een van de grootste producenten van zonnepanelen ter wereld. 80 procent van de Nederlandse zonnepanelen is afkomstig uit China, de overige 20 procent wordt daar deels gemaakt, zei een woordvoerder van belangenvereniging Holland Solar in april tegen Het Financieele Dagblad.

Nederland is Europees koploper in zonne-energie en een grote afnemer van zonnepanelen. Ondanks de coronacrisis groeide de sector vorig jaar met 41 procent. Meer dan een miljoen huizen, één op de acht, heeft inmiddels zonnepanelen. Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht dat dit de komende jaren kan verdrievoudigen.

Omdat zonnepanelen nog relatief duur zijn, heeft de Nederlandse overheid verschillende steunregelingen voor bedrijven en particulieren die zonne-energie willen produceren. Vorig jaar ging er 4,5 miljard euro staatssteun naar deze vorm van duurzame energie.

Genocide

Naast de zonnepanelenindustrie liggen ook andere branches onder vuur vanwege productieketens met dwangarbeid in de provincie Xinjiang. Zo namen verschillende westerse kledingmerken katoen af uit de regio. Onder druk van politici en consumenten stopten modemerken als H&M en Patagonia daarmee. Weekblad De Groene Amsterdammer onthulde dat een deel van de Chinese export in mensenhaar, een miljardenindustrie voor pruiken en extensions, afkomstig is van Oeigoerse gevangenen die worden kaalgeschoren.

De Oeigoeren, een bevolkingsgroep van ongeveer dertien miljoen mensen in de westers gelegen provincie Xinjiang, wordt al jaren stelselmatig onderdrukt en vervolgd. De Chinese overheid interneert Oeigoeren in heropvoedingskampen, waar ze worden gemarteld, vernederd en gedwongen gesteriliseerd. Gemeenschapsleiders worden terechtgesteld, kinderen gescheiden van hun ouders, cultureel erfgoed vernietigd. Meerdere mensenrechtenorganisaties, onderzoekers en regeringen noemen dit genocide. In februari stemde een Kamermeerderheid in met een motie om China’s vervolging van de Oeigoeren te bestempelen als genocide.