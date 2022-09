80 procent van de Nederlandse gasopslag is gevuld. Is dat genoeg om de winter door te komen?

Gasopslag in de Rotterdamse haven. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het doel was om op 1 november 80 procent van de gasopslag gevuld te hebben. Hoe heeft Nederland dat twee maanden eerder bereikt?

Aan het begin van het jaar waren er nog sterke zorgen over of Nederland zijn voorraden zonder Russisch gas weer voortvarend kon vullen. Toch is het in eenzelfde tempo gedaan als in voorgaande jaren, zegt energie-econoom Gerben Hieminga van ING: ‘Dit is iets wat is meegevallen in de energiecrisis. We hebben met name veel vloeibaar gas naar Europa kunnen halen. Maar daar hebben we wel een hoge prijs voor betaald.’ Die lng kwam uit de VS, Azië, maar ook uit Rusland.

Ook is er meer gas geïmporteerd uit Noorwegen, en belangrijk: er is bespaard op gasverbruik. In het eerste halfjaar van 2022 is er 25 procent minder gas verbruikt. Dat heeft vooral te maken met het verbruik in de industrie. De aardolie- en chemische industrie gebruikten respectievelijk 59 en 32 procent minder gas, elektriciteitscentrales hadden 28 procent minder gas nodig.

Hoe staan we ervoor ten opzichte van de rest van Europa?

De rest van de EU vult de gasvoorraden ook voortdurend. Gemiddeld zijn de opslagen voor 82 procent gevuld, zegt het ministerie van Economische Zaken. Daarmee loopt Nederland dus iets achter op het gemiddelde. Maar de onderlinge verschillen tussen lidstaten zijn groot. Landen die sterk afhankelijk zijn van Russisch gas, zoals Bulgarije, Hongarije en Letland, lopen achter met circa 50 tot 65 procent.

Voorlopers zijn Polen – bijna volledig gevuld – en Frankrijk en Denemarken: ongeveer 95 procent vol. Nederland is overigens nog niet klaar met het inkopen van gas voor de voorraad. De opslag in Bergermeer zal tot 90 procent worden aangevuld, de opslagen in Grijpskerk en Alkmaar moeten volledig vol zijn.

Komen we met die 80 procent de winter door?

‘De gasopslag in Nederland is ongeveer goed voor eenderde van de gasvraag in het hele jaar’, zegt hoogleraar energie-economie Machiel Mulder van de Rijksuniversiteit Groningen. ‘In Oostenrijk is dat bijvoorbeeld 100 procent.’ Eigenlijk komt Nederland dus nooit een hele winter door op alleen de gasopslag.

In een gemiddelde winter gaat de gasvoorraad van circa 90 procent naar 20 procent gevuld, zegt Gerben Hieminga: ‘We maken gebruik van onze opslag, van Noors gas, van Russisch gas en hadden natuurlijk onze eigen productie in Groningen.’ Die laatste twee zijn nu grotendeels weggevallen. Veel is afhankelijk van hoe koud de winter wordt. Bij een strenge winter zal de gasvraag veel hoger zijn. Cruciaal is ook hoeveel gas huishoudens en industrie besparen. Hieminga: ‘De markt blijft krap.’

Daarnaast is die 80 procent een gemiddelde. De industrie maakt gebruik van hoogcalorisch gas. Omdat dat gas minder stikstof bevat, levert het meer energie op per kubieke meter. Huishoudens verbruiken laagcalorisch gas. De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW), die de belangen behartigt van commerciële grootverbruikers van energie, wijst erop dat de voorraad hoogcalorisch gas achterblijft.

Gaan de prijzen dalen, nu we het doel hebben gehaald?

Die kans is aanwezig. Een verklaring voor de huidige gasprijzen is de hoge huidige vraag. Mulder: ‘We weten uit het verleden dat een gevulde gasvoorraad een dempend effect heeft op de prijs.’ Dan wordt de vraag naar nog meer gas immers lager. ‘En het biedt meer zekerheid dat we tegenvallers kunnen opvangen.’

Maar volgens ING-econoom Hieminga is er momenteel toch sprake van een andere dynamiek. ‘Markten zijn nu extreem gevoelig voor onverwachte gebeurtenissen. Maar het verder vullen van de gasvoorraden is allang voorzien en ingeprijsd.’ Toch vindt Hieminga het verder vullen van de voorraden verstandig: ‘De economische kosten van een gastekort in de winter zijn nog hoger dan de hoge prijs die we nu voor het vullen van de voorraad betalen.’

Ook wijst hij op onzekerheid over de winter. Het is mogelijk dat de gasprijs dan lager is. Maar als Azië een strenge winter heeft, zullen we stevige concurrentie krijgen op de markt voor lng, waardoor de prijzen verder zullen oplopen.

Wat kunnen wij zelf nog doen om energie te besparen?

Hieminga ziet nog weinig maatschappelijk bewustzijn als het gaat om energiebesparing. ‘In het zwembad waar ik twee keer per week kom, is het water nog even warm.’

Er valt in de openbare ruimte ook winst te behalen bij bijvoorbeeld het uitschakelen van een deel van de straatverlichting, felverlichte straatreclame en bij roltrappen, zegt Hieminga: ‘Die zichtbare maatregelen kunnen het bewustzijn verhogen.’

Wat consumenten zelf kunnen doen, is de thermostaat lager draaien. ‘En dan niet één, maar misschien wel twee of drie graden.’ Daarmee lever je sterk in op comfort, maar zeker voor mensen voor wie de energierekening bijna niet meer te betalen is, is het misschien wel noodzakelijk.