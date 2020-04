80-plusser met corona minder vaak naar ziekenhuis

Patiënten in de regio Haaglanden die vermoedelijk het coronavirus hebben worden gezien op één centrale Corona Huisartsenpost. Beeld Arie Kievit

Dat blijkt uit een analyse van de Volkskrant naar de instroomcijfers van het RIVM van geregistreerde ziekenhuisopnamen. In maart bedroeg de doorsnee-leeftijd van een coronapatiënt 68,5 jaar. Inmiddels is dat gedaald naar 67 jaar. Deze gemiddelden zijn benaderingen, het RIVM geeft geen exacte leeftijden weer, maar leeftijdsgroepen.

Vooral de instroom in de groep 85- tot 89-jarigen is relatief lager. Eind maart was één op de tien nieuwe patiënten van deze leeftijd, nu nog maar één op de twintig. Ook in absolute aantallen was hier een daling zichtbaar, van ruim 30 naar ongeveer 10 per dag. De groep wier aandeel het meest steeg zijn de 55- tot 64-jarigen. Gisteren vormden zij 27 procent van de nieuwe ziekenhuispatiënten, bijna dubbel zo veel als eind maart.

Huisartsen hanteren sinds eind maart een nieuwe leidraad om te bespreken of zieke kwetsbare oudere patiënten naar het ziekenhuis moeten gaan. Soms is het verstandiger om thuis te blijven. In het ziekenhuis is het bijvoorbeeld veel lastiger om op bezoek te gaan bij een zieke, waar dat in de thuisomgeving of in het verpleeghuis soms nog wel kan.

‘De leidraad is door huisartsen goed ontvangen en het is een positief signaal dat een eerste effect zichtbaar is’, zegt voorzitter Arend Arends van de Nederlandse vereniging van klinische geriatrie, één van de vier opstellers. Hij benadrukt dat het goed is dat er nog steeds veel oudere patiënten naar het ziekenhuis worden verwezen. De leidraad moet vooral bespreekbaar maken of het voor kwetsbare ouderen zinvol is om naar het ziekenhuis te gaan, zegt hij.

De leidraad geeft artsen het advies om het gesprek met patiënten te voeren over de voor- en nadelen van een ziekenhuisopname. ‘In een ziekenhuis kan een patiënt geïsoleerd liggen en dreigt bijvoorbeeld het risico dat verwardheid ontstaat’, zegt Arends. De artsen vinden het vooral van belang om te weten of behandeling in het ziekenhuis meerwaarde heeft, waarbij ze ook bespreken of voor een patiënt opname op de intensive care zinvol is. Pas als er een duidelijk doel is bij de behandeling, verwijst de arts een patiënt door naar het ziekenhuis.

Een arts en zijn patiënt moeten de eventuele behandeling thuis ook goed doorspreken, zegt Arends. ‘Huisartsen hebben bijvoorbeeld vragen over hoe je thuis zuurstof kunt toedienen bij een patiënt of hoe je de persoonlijke bescherming moet regelen.’

Artsen in het ziekenhuis verwijzen 80-plussers ook minder vaak naar de intensive care, blijkt uit cijfers van de stichting NICE. Van alle patiënten die nu op de ic verblijven is slechts 2,6 procent procent ouder dan 80 jaar, er liggen nu geen 90-plussers op de ic. Opname op de intensive care is zeer zwaar en daarom voor kwetsbare ouderen minder geschikt.

Ook verpleeghuizen zijn terughoudend met het verwijzen van kwetsbare ouderen naar het ziekenhuis. Een deel van de patiënten overlijdt dan ook in het verpleeghuis.