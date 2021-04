80 mensen in Mexico ingeënt met nepvaccin, flesjes ‘Pfizer’ in Polen blijken anti-rimpelgoedje

Een vrouw in Mexico-Stad wordt ingeënt met het Pfizer-vaccin (de echte). Beeld AFP

Pfizer testte de ‘vaccins’ die in beslag werden genomen. De flesjes uit Mexico hadden een nagemaakt etiket. In Polen was die moeite niet genomen en zat er een anti-rimpelgoedje in het flesje. De autoriteiten waren er daar vroeg bij. Volgens de Poolse aanklagers die het onderzoek leidden, werd niemand ingeënt met de anti-rimpelbehandeling. De voorraad werd in een appartement in beslag genomen.

De tachtig geprikte Mexicanen betaalden ruim 800 euro per dosis. De flesjes werden in bierkoelers gevonden, op de etiketten klopte niets van de productnummers en houdbaarheidsdatum. Volgens Pfizer heeft niemand klachten aan het nepvaccin overgehouden.

De nepvaccins in Polen en Mexico zijn niet de eerste. In Nederland kregen twee hoogbejaarde vrouwen uit Heerjansdam in januari en februari een nepvaccin ingespoten. Volgens de internationale politieorganisatie Interpol zijn in China en Zuid-Afrika vorige maand duizenden doses nagemaakte vaccins in magazijnen en fabrieken in beslag genomen en zo’n tachtig mensen gearresteerd. Onder andere de VS en Mexico haalden websites uit de lucht waarop vaccins werden aangeboden.

Volgens een schatting van adviesbedrijf PWC gaat er zo’n 166 miljard euro om in nepmedicatie. Om dat tegen te gaan hebben grote medicijnfabrikanten zoals Pfizer beveiligingsteams in dienst.

‘Iedereen heeft vaccins nodig. Veel mensen zijn er wanhopig naar op zoek’, zei Lev Kubiak, hoofd beveiliging van Pfizer, tegen The Wall Street Journal. ‘We hebben zeer beperkt aanbod. Daar zien criminelen een perfecte kans in.’