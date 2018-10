8 miljoen euro aan bijna vervallen Air Miles nog niet ingewisseld: spaarders krijgen maand extra tijd

Nederlandse spaarders van Air Miles krijgen een maand langer de tijd om hun ‘oude’ miles in te leveren. Vanaf donderdag zouden miljarden miles komen te vervallen, omdat deze sinds 1 november 2013 een beperkte geldigheid hebben van vijf jaar.

Beeld ANP

De afgelopen dagen bezochten spaarders van Air Miles massaal de website om miles die bijna over de datum zijn, in te wisselen voor korting op producten of ze te doneren aan een goed doel. Maar op de website van Air Miles stuitten spaarders de laatste dagen geregeld op een overbelast systeem, waardoor inwisselen niet altijd mogelijk bleek.

‘De afgelopen dagen was het bezoek aan de website 300 procent hoger dan normaal, waardoor de servers overbelast raakten’, zegt een woordvoerder. Loyalty Management, de organisatie achter het spaarsysteem, heeft daarom maandag besloten de inwisselperiode voor de ‘oude’ miles met een maand te verlengen tot 1 december.

Waarde van zo’n 8 miljoen euro

Duizend Air Miles zijn omgerekend 5 euro waard. Maandag waren 1,65 miljard Air Miles nog niet ingewisseld. Deze vertegenwoordigen dus een waarde van zo’n 8 miljoen euro. Deelnemende partners zouden flink kunnen besparen op hun uitgaven als de resterende ‘oude’ miles komen te vervallen.

‘Air Miles zijn bedoeld om klanten aan bedrijven te binden. Deelnemende partners willen hen er een positief gevoel mee geven’, aldus de woordvoerder. ‘Dat gebeurt niet als mensen ontdekken dat hun miles waardeloos zijn geworden. Daarom proberen we al een jaar onder de aandacht te brengen dat binnenkort een groot deel van de oude Air Miles hun waarde verliezen.’

Goede doelen profiteren

Een jaar geleden waren 5,2 miljard miles die hun uiterste houdbaarheid naderden nog niet ingewisseld. De afgelopen maanden is dus voor ruim 3,5 miljard aan tegoed omgezet. Vooral goede doelen als Stichting Aap, War Child en Nationaal Fonds Kinderhulp profiteren: waar normaal gesproken jaarlijks ongeveer 600 duizend miles naar goede doelen worden ‘overgemaakt’, zijn dat er dit jaar al 16 miljoen.