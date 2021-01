78 en net als Joe Biden nog volop aan het werk: ‘Ik ontdek nog steeds nieuwe talenten’

Pieter Lakeman Beeld Hollandse Hoogte / Marco Okhuizen

Pieter Lakeman (78 jaar)

Eigenlijk kan bedrijfsonderzoeker Pieter Lakeman maar een paar kleine nadelen aan ouder worden opnoemen, tenminste wat hem zelf betreft natuurlijk, over anderen kan hij niet oordelen. Zijn kortetermijngeheugen, dat is weleens beter geweest. Dat is soms lastig.

Daar staat dan weer tegenover dat zijn pure denkkracht eigenlijk alleen maar beter is geworden met de loop der jaren. Z’n analyses zijn scherper en beter. En dat is wel een groot voordeel aan het ouder worden.

Nou ja, hij weet natuurlijk niet of dat echt bij het ouder worden hoort. Hij heeft het er nooit met generatiegenoten over gehad.

Misschien heeft het er gewoon mee te maken dat hij heel gezond is. Hij gebruikt bijvoorbeeld geen medicijnen. Helemaal niks. Nou, dat is vrij bijzonder hoor in zijn leeftijdscategorie. Vooruit, af en toe een paracetamolletje, een of twee keer per jaar.

Nee, hij heeft eigenlijk nog nooit gedacht: kom, ik geef er de brui aan. Daarvoor is het ook veel te interessant wat hij doet. Laatst wist hij nog bij het gerechtshof de vervolging van ex-ING-topman Ralph Hamers af te dwingen vanwege het mogelijk maken van fraude. Die zaak heeft grote gevolgen, maar kostte hem eigenlijk weinig inspanning.

Deze maand is hij stevig aan het werk in een zaak tegen ABN Amro, vanwege renteswaps die de bank ondernemers heeft aangesmeerd. Dan komt hij wel op een werkweek van 40 uur uit.

Overigens heeft hij Joe Biden – een half jaar jonger dan hij – nog nooit aan het werk gezien. Want televisie kijken, dat doet hij niet. Hij las wel ergens dat de nieuwe president soms wat lastig uit zijn woorden komt. En woorden worden toch aangestuurd door je hersenen. Dat Biden de vier jaar vol maakt, lijkt hem sterk.

Zelf heeft hij weleens gezegd dat hij tot zijn 80ste zou doorwerken, maar dat heeft hij recentelijk opwaarts moeten herzien. Een jaar of zestien schat hij zo in, voor hij door de schoorsteen gaat. En dat ze hem dan dood in bed aantreffen, dat lijkt hem wel wat.

Maarten van Rossem Beeld Hollandse Hoogte / ANP Kippa

Maarten van Rossem (wordt dit jaar 78)

Ja, historicus Maarten van Rossem leest ook wel die verhalen over regeringsleiders of topmannen van bedrijven die aan vier uur slaap per dag genoeg hebben. ‘Ik geloof daar geen zak van. Dat is net als die mensen die zeggen dat ze zes dikke boeken per week lezen. Opschepperij.’

Van Rossem probeert gewoon acht uur per nacht in bed te liggen, al gaat dat zelden ongestoord, want met het ouder worden, hoort daar wel een nachtelijk bezoek aan het toilet bij. Overigens heeft hij wel een rare slaapgewoonte. ‘Ik ga om half 4 ’s nachts naar bed. Al sinds mijn studententijd.’ Dat betekent ook dat hij wel tot half 12 of zo in bed ligt en dat geeft wat complicaties. ‘Ik kan ’s ochtends bijvoorbeeld niet gebeld worden. Het komt er op neer dat ik voor 1 uur ’s middags eigenlijk nooit iets van betekenis doe.’ Voordeel is dan weer dat hij ’s avonds lekker aan het werk gaat en dan ongestoord tot diep in de nacht kan doorhalen.

Een groot voordeel van zijn leeftijd, naast alle levenservaring en wijsheid natuurlijk, is dat hij zich niet meer zo druk hoeft te maken. ‘Je hoeft geen fantastische plannen te maken of een carrière uit te stippelen en je kunt alles weigeren waar je geen zin in hebt.’

Een jaar of vier, vijf geleden is Van Rossem gestopt met alcohol drinken, want bezopen bejaarden dat is niet om aan te zien, vindt hij zelf. Verder probeert hij wel te blijven bewegen, dat is echt belangrijk. Dat moet ook wel, want lang zitten is voor hem niet meer te doen. ‘Dan krijg ik echt last van mijn knieën.’

Verder is het allemaal goed te doen, wat hij onderneemt. ‘Ik zit fijn achter een bureau, schrijf wat. En dat televisiewerk en het soort rol dat ik speel is nou niet echt fysiek inspannend.’ Wat dat betreft maakt hij zich wel zorgen om Joe Biden, want dat is lichamelijk en geestelijk een slopende functie. ‘En als oudere kan ik dat scherp zien: hij loopt als een bejaarde. Al heeft die functie natuurlijk wel een groot voordeel: heel veel wordt voor je gedaan. Wil je bijvoorbeeld even naar een museum, dan vegen ze dat leeg voor je. Heerlijk. Ik heb weleens overwogen om voor dat soort dingen staatshoofd te worden.’

Neelie Kroes Beeld Oof Verschuren

Neelie Kroes (79 jaar)

De pandemie heeft op de lichamelijke gesteldheid van voormalig eurocommissaris Neelie Kroes een groot positief effect. Sinds maart vorig jaar kan ze niet meer telkens naar San Francisco vliegen voor overleg met de directie van Salesforce, het beursgenoteerde bedrijf waarvan ze commissaris is. ‘Sindsdien heb ik nooit meer hoofdpijn, ben ik niet meer verkouden.’ En dus is ze van plan ook na de pandemie veel minder te vliegen. ‘Want ik durf wel stellig te zeggen dat vliegen niet gezond is. Mijn lijf is nu in veel betere conditie.’

Doordat ze nu voornamelijk vanuit huis werkt, staat overal wat minder druk op. Toch staat ze altijd vroeg op. ‘Half 7 meestal. Dan lees ik de kranten. Daarna begint het lezen van stukken, mailen en calls.’ En dan kijkt Kroes ’s avonds meestal nog even naar een nieuwsrubriek voor ze gaat slapen. Op tijd, want die verhalen over een handjevol uren die genoeg zouden zijn voor topmannen en regeringsleiders, daar gelooft ze niet in.

Natuurlijk merkt ze dat ze ouder wordt, ontkennen is onzin. ‘En ik heb ook wel roofbouw gepleegd op mijn lichaam met al die internationale activiteiten. Maar ik ben gezegend met een familie die goed in elkaar zit. Een sterk geslacht.’

Dus wil ze nog graag ‘meedoen’, actief zijn. Ze krijgt er nog steeds veel energie van om samen met anderen iets te verzinnen of uit te voeren. ‘Ik wil graag bijdragen, maakt niet zoveel uit aan wat. Meedoen betekent ook dat je geïnspireerd wordt door anderen.’ Wel hoopt ze dat mensen uit haar omgeving het zullen zeggen als het mooi is geweest. ‘Je moet niet doorgaan om het doorgaan. Als ik in de fase kom dat ik niet helemaal meer bij de tijd ben, hoop ik dat te horen. Maar zolang mijn mening nog op prijs wordt gesteld, blijf ik werken.’

Leeftijd doet er daarom ook weinig toe, meent Kroes. Zo werkt ze bij Salesforce samen met de Amerikaanse voormalig politicus, diplomaat en generaal Colin Powell. ‘Die man is 83 jaar maar nog steeds zo scherp als een mes. En we hebben een financieel expert die 85 is. Dat zijn echt heel stimulerende voorbeelden. Dan valt leeftijd gewoon weg.’

En dus heeft ze ook alle vertrouwen in Joe Biden. ‘Ik wens hem alle goeds. Zolang het geestelijk vermogen toereikend is, kan hij een uitstekende president zijn, want hij heeft door zijn leeftijd ook een enorme werk- en levenservaring.’ Maar er is één ding dat hij niet meer moet doen. ‘Dat sprintje dat hij trekt naar het spreekgestoelte. Dat heeft hij niet meer nodig.’

Erica Terpstra Beeld ANP Kippa

Erica Terpstra (wordt dit jaar 78)

Hoe laat Erica Terpstra naar bed gaat en opstaat, dat gaat niemand wat aan. Kom op zeg. ‘Ik heb een normaal dagritme, laten we het daar maar op houden’, zegt ze. Nou ja, behalve twee weken geleden dan, toen ze tot diep in de nacht naar de beelden van de bestorming van het Capitool in Washington heeft gekeken. ‘Ik sta natuurlijk nog steeds midden in het leven, hè.’

Normaal was ze het afgelopen jaar de wereld rondgevlogen voor het reisprogramma dat ze voor Omroep Max maakt. Nu heeft ze veel tijd om te lezen en op te ruimen in huis. En drie keer in de week staat ze op de boulevard oefeningen te doen met een trainer. ‘Ik wil wel fit to travel blijven, want na de pandemie hoop ik nog wel een paar mooie reizen te maken. Dat trainen doe ik echt door weer en wind. Heerlijk. En als ik een paar keer mis, voel ik me meteen stroef worden.’

Een mens is niet zijn kalenderleeftijd, mag Terpstra graag zeggen. ‘Een mens is zoals hij van binnen en buiten in elkaar steekt. En ik denk dat er bij Biden van binnen niets mis is.’ Overigens denkt ze dat hij dat holletje naar de microfoon voortaan wel achterwege laat. Dat was echt zo’n campagneding, bedacht door mensen om hem heen. ‘Dat was natuurlijk om vitaal te doen.’

Terpstra denkt dat Biden het heel goed gaat doen. ‘Ze zeggen: met de jaren komt de wijsheid en dat is ook echt zo.’ En nog een groot voordeel van ouder zijn: ‘Je gaat wat minder af op de koersen van de dag.’

En lichamelijke ongemakken? Ach, daarvoor heeft hij vast een prachtig team om zich heen van personal trainers en fysiotherapeuten. Waar ze zich veel meer zorgen over maakt, is de verdeeldheid in Amerika. ‘Voorheen zeiden de Amerikanen na een beëdiging altijd: dit is onze president. Nu heb je echt een verdeeld land.’

Eigenlijk merkt ze, behalve wat pijntjes her en der, nauwelijks dat ze ouder wordt. ‘Ik ontdek nog steeds nieuwe talenten.’ Zo schreef ze twee jaar geleden voor het eerst een kinderboek. ‘En ik ben nu bezig aan mijn tweede.’

Martin van Rooijen Beeld Martijn Beekman

Martin van Rooijen (78 jaar)

Het oudste lid van de Eerste Kamer Martin van Rooijen verontschuldigt zich dat hij pas na een paar dagen terugbelt. Hartstikke druk was het, de afgelopen dagen met de val van het kabinet. Er moest heel veel gebeuren hè. Dingen controversieel verklaren en zo. En hij is de helft van de tweemansfractie van 50Plus.

Niet dat het hem te veel is, hoor. Hij voelt zich nog hartstikke jong. En dus gaat hij gestaag door met zijn politieke carrière, in ieder geval nog tweeënhalf jaar, zolang duurt de periode nog. Je moet toch wat doen met de talenten die je cadeau hebt gekregen. Dat plichtsbesef zit er wel in.

Daarom slaat hij eigenlijk nooit een vergadering in de senaat over. Of hij veranderd is, in al die jaren? Nou, dat hij eigenlijk alleen maar strijdbaarder is geworden. Misschien omdat hij er wat meer buiten staat op zijn leeftijd en beter observeert. En dan kan hij boos worden. Nog steeds. Neem nou die nieuwe pensioenwet, die vreselijke, die in 2017 werd ingevoerd. Dat probeerde hij toen nog te frustreren door urenlang het woord te voeren in de Tweede Kamer. Nu hij het erover heeft, wordt hij weer kwaad.

Wegdutten, een beetje dommelen op zijn Kamerzetel? Nee, dat gebeurt hem eigenlijk nooit. Maar hij moet eerlijk toegeven dat hij wel te veel koffie drinkt. Zonder suiker, dat dan weer wel. Dat leerde hij ooit af toen-ie staatssecretaris was. Stond er bij elk bezoek nieuwe koffie klaar, tot hij er knettergek van was. Dus deed hij eerst de melk in de ban en toen de suiker.

Het enige waar hij van baalt, is dat z’n racefiets al een jaar op stal staat. Hij is toch een beetje bang dat als hij nu van z’n fiets valt, er geen ruimte is voor een goeie behandeling. Terwijl hij nog wel bij zo’n leuke club zit: Door Oefening Flink. Fietst hij toch maar mooi met Hennie Kuiper, voormalig Olympisch en wereldkampioen. Ha!

Soms krijgt hij weleens zo’n blik van z’n vrouw. Vanochtend nog, toen ze zei dat Hans de Boer plotseling was overleden. Of hij niet wat meer thuis kan zijn, bedoelt ze dan. Want die politiek, die gaat maar door. Een draaimolen. En hij is er altijd, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Dus morgenochtend slaat hij even over. Dan is zijn vrouw jarig. Doen ze eerst gebak en koffie. Gaat hij wel iets later naar de senaat.