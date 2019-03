75 jaar vrijheid: de Volkskrant zoekt bijzondere bevrijdingsverhalen

Een paradropping van internationale militairen tijdens de herdenking van operatie Market Garden in Ede. Beeld ANP

Zowel grotere verhalen als kleine ervaringen zijn waardevol voor ons. De ooggetuigenverslagen willen we gebruiken om in tekst, beeld en video een beeld te geven van hoe het einde van de bezetting in heel Nederland werd beleefd.

Hoe weet ik of mijn verhaal interessant is?

Onderbelichte invalshoeken zijn vaak extra interessant, maar de redactie zoekt juist ook naar alledaagse verhalen. Daarbij zijn we in het bijzonder geïnteresseerd in de ervaringen van mensen die in de oorlog kind waren. Hoe was het bijvoorbeeld om geallieerde tanks door uw woonplaats te zien rijden, of voor het eerst kauwgom te kunnen eten? Andere voorbeelden:

- Een specifieke herinnering die u is bijgebleven toen uw woonplaats werd bevrijd

- Een liefdesverhaal rondom de bevrijding

- U heeft materiaal, brieven of dagboeken in huis waarvan u vermoedt dat het ’t uitzoeken of vertellen waard is

- Een onderduiker die opeens weer naar buiten kan

- Het perspectief van een collaborateur of een kind daarvan

- Een verzetsverhaal

- Het verhaal van iemand die terugkwam uit een kamp

- Een verhaal rondom een specifieke foto of video-opname die op uw zolder ligt

Hoe neem ik contact op?

Bovenstaand lijstje dient slechts ter inspiratie. Bent u of kent u iemand met een bijzonder verhaal rondom de bevrijding, schroom dan niet en mail naar bevrijding@volkskrant.nl. Dan nemen wij contact met u op.