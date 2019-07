75 jaar vrijheid: de Volkskrant zoekt betrokkenen Spoorwegstaking ’44-’45

Beeld Hollandse Hoogte / Spaarnestad Photo

De ooggetuigenverslagen gebruiken we om in tekst, beeld en video een indruk te geven van hoe het einde van de bezetting in heel Nederland werd beleefd. De grote Spoorwegstaking speelde daarin een belangrijke rol.

Ook zouden we graag correspondentie, dagboekaantekeningen of andere documenten over de staking willen inzien. Kunt u ons daarbij helpen? Laat het ons weten via bevrijding@volkskrant.nl.