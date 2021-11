70-jarige rocker klinkt alsof hij net begonnen is

Peter te Bos (1950), grafisch ontwerper en zanger van Claw Boys Claw. Beeld Els Zweerink

De botten mogen een dagje ouder zijn, het omhulsel weigert het maar eens rustig aan te gaan doen. ‘If love is coming, do I have to stop my running?’, zingt Peter te Bos in het nummer Old Man Bones, op de laatste plaat Kite van zijn band Claw Boys Claw. ‘Old man bones can heal.’

De levenslust spat er vanaf. En dat is toch bijzonder. De Claw Boys Claw bestaan bijna veertig jaar, en ‘CBC’ was in de jaren tachtig de voornaamste Nederlandse garagerockband. Maar nu tekenden de vier mannen doodleuk bij een nieuw platenlabel: het Nederlandse Excelsior. En afgelopen weken werd een negende studioalbum door de muziekpers minstens zo enthousiast onthaald als de eerste platen. Dus stapt de band ook weer in die tourbus voor een concertreeks langs zo’n beetje alle popclubs van het land, van de Bibelot te Dordrecht tot natuurlijk Paradiso in thuisstad Amsterdam. En dat terwijl frontman Te Bos volgende maand zijn 71ste verjaardag viert.

Als in Nederland wordt gesproken over de eerbiedwaardigste pop-adel, dan gaat het vaak over de rockers van de eerste generatie. Over Shocking Blue en The Golden Earring, en bijvoorbeeld de Bintangs. Maar Te Bos is slechts twee jaar jonger dan Earring-gitarist en -zanger Barry Hay en drie jaar jonger dan Bintangs-oprichter Frank Kraaijeveld. En hij staat midden in het muziekleven.

Steenkolenengels

Te Bos begon op late leeftijd aan zijn muziekcarrière, terwijl een andere loopbaan al op volle snelheid was gekomen. Te Bos was in zijn geboortestad Alkmaar aan de slag gegaan als vormgever, bij bioscopen en theaters. Hij tekende affiches voor monsterfilms en dat deed hij zo goed, dat hij al snel als volwaardig grafisch kunstenaar aan de bak kon. Zijn werk bracht hem naar het buitenland: hij werkte lang in Londen. En pas toen hij terugkeerde naar Nederland, de dertig inmiddels gepasseerd, greep hij een microfoon.

Te Bos werd begin jaren tachtig gevraagd door een nieuw rockbandje, dat op zoek was naar een zanger. De Claw Boys Claw werden opgericht in 1983 en een jaar later sloeg de band het land om de oren met de rauwe gitaarplaat Shocking Shades Of Claw Boys Claw, en de rauwe, uit punk en harde rock gewrongen single So Mean. Claw Boys Claw werd een podium- en festivallieveling, want de shows van de Amsterdammers waren explosief en vrolijk energiek, ook dankzij de vaak ontregelende maar altijd accurate zang van Te Bos en zijn vocaal-inhoudelijke handelsmerk: het steenkolenengels.

Die vaak wat kromme teksten vloeien voort uit de werkwijze van zijn band, zei Te Bos pas nog in een documentaire over hem op de regionale zender NH. ‘Ik ga zitten met de gitarist. Die heeft dan een riedel. Dan begin ik wat te brabbelen.’ Hetzelfde arbeidsproces gaat de zanger aan in zijn vormgevingswerk. Te Bos verzamelt materiaal en gaat aan de slag. Zonder te wachten op inspiratie of vast uit te stippelen waar het zo ongeveer heen zou moeten gaan. ‘Als ik dat doe, dan komt er niets uit mijn handen.’ Hij begint gewoon, met knippen en plakken. En die kenmerkende ontwerpmethode schittert nu ook bij de nieuwe albumhoes van zijn band: een maskerachtige collage, waarbij de stukken plakband zichtbaar zijn in het drukwerk.

Platenzaakjes

Te Bos is een aanhanger van de no-nonsense-school: geen gezeur, aan de slag. En dat maakt de band nog altijd een factor in het Nederlandse rockleven, zegt ook Ferry Rosenboom van platenlabel Excelsior. ‘Laatbloeiers bloeien langer door, denk ik. De Claw Boys Claw klinken nog net zo urgent als toen ze begonnen. Alsof ze zich nog steeds willen bewijzen, en ze zelfs nog onzeker zijn over wat ze kunnen. En tegelijk hoor je op hun nieuwe plaat eigenlijk niets dat ze al eerder hebben gedaan. Ze vinden het leuk nieuwe dingen te ontdekken. Je voelt het speelplezier.’ Ook bijzonder, volgens Rosenboom: ‘Ze staan nu wéér op te treden in platenzaakjes, en op de kleine poppodia. Ze zijn nooit blasé geworden. Alsof ze eigenlijk net begonnen zijn.’

Eenzelfde dadendrang legt Te Bos aan de dag in zijn ontwerpwerk. Dat is volgens hem nog altijd uitstekend te combineren met zijn baan als rockheld. De zanger wordt als hij heeft gespeeld door de tourbus graag afgezet bij zijn studio, waar hij dan nog even iets kan afmaken. De twee carrières vullen elkaar zelfs aan, schreef de design-hoogleraar Jeroen van Erp in een profiel over Te Bos, uit 2017. ‘Ze verraden allemaal zijn liefde voor een ambachtelijke aanpak, oog voor detail en de onbedwingbare zoektocht naar zeggingskracht.’ En die brengt Te Bos dus onvermoeibaar naar het podium, de platenkast of afspeellijst.