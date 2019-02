65 miljoen euro voor onderzoeksproject One Planet

Provinciale Staten van Gelderland hebben woensdag in grote meerderheid ingestemd met het voorstel om 65 miljoen euro te steken in het One Planet-project. Dat is een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Nijmegen (Radboud) en Wageningen (WUR) met het van oorsprong Belgische onderzoeksinstituut Imec, gespecialiseerd in digitale technologie en nano-elektronica.

Operationeel manager Rick Wiegers bekijkt de AlgaePARC-opstelling waarmee onderzoek wordt gedaan naar algenteelt. Beeld Hollandse Hoogte / Erik van 't Woud

One Planet gaat onderzoek doen naar nieuwe technologieën op het gebied van gezondheidszorg en landbouw. Vooraf was er discussie over de hoogte van het bedrag dat de provincie, als voorlopig enige geldschieter, in het project steekt. Maar uiteindelijk stemden toch alle partijen ermee in, met uitzondering van de SP en de PVV. Het bedrag van 65 miljoen wordt uitgesmeerd over een aanloopperiode van acht jaar.