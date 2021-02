63 kilo aan neushoorn-smokkelwaar in dozen van inktpatronen onderschept in Johannesburg

De hoorns zijn vooral in Azië populair als wondermiddeltje tegen alle denkbare kwalen. Beeld AP

In een pakket met het opschrift ‘HP-inktpatronen’, bestemd voor Maleisië, waren op de röntgenscanner duidelijk hoornvormige voorwerpen te zien.

Dit is de vierde grote vangst op het vliegveld van Johannesburg sinds juli vorig jaar. Eerder deze week had de Zuid-Afrikaanse regering gezegd dat de neushoornstroperij vorig jaar met een derde was afgenomen. Dat komt niet alleen door de inzet van parkwachters en veiligheidspersoneel in natuurgebieden: als effect van covid-19 werd er tijdens de lockdowns minder gestroopt omdat criminele organisaties die zich aan beschermde dieren vergrijpen dan minder bewegingsvrijheid hebben.

In plaats van de 594 gestroopte neushoorns die het minister van milieu in 2019 telde, zijn er 394 neushoorns gedood in 2020 wegens hun hoorns, die vooral in Azië populair zijn als wondermiddeltje tegen alle denkbare kwalen. Daar is een kilo hoorn goed voor 30 duizend euro. Dat het aantal gestroopte neushoorns al zes jaar lang daalt, is volgens natuurbeschermingsorganisatie echter vooral een gevolg van schaarste: er zijn steeds minder neushoorns en daarom worden er minder doodgemaakt.