6 jaar cel voor drugshandelaar Mink K. vanwege partij cocaïne die in Duitse supermarkt belandde

Rechtbanktekening van Mink K. tijdens inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak. Beeld ANP

K. is veroordeeld voor het vervoeren van honderden kilo’s cocaïne en betrokkenheid bij het opzetten van een cocaïnewasserij. Concreet gaat het om de smokkel van een partij cocaïne die zoekraakte en tussen de bananen in een Duitse supermarkt belandde. K. legt zich niet neer bij zijn straf en gaat in hoger beroep.

Het OM omschreef K. als een ‘baas in de cocaïnewereld’. Hij werd in Libanon, waar hij al jaren woonde, gearresteerd samen met zijn schoonzoon Najim Z. Laatstgenoemde werd eerder deze maand veroordeeld tot acht jaar cel voor betrokkenheid bij twee coketransporten. De straf is lager geworden dan de eis, omdat de rechtbank onvoldoende bewijs ziet dat K. ook nog een andere partij drugs dan die in de Duitse supermarkt belandde in zijn bezit heeft gehad.

Berichtenapp SkyECC

Het OM vervolgde K. na onderschepte berichten van de versleutelde berichtenapp SkyECC, waarin overlegd werd over bijvoorbeeld geldbedragen en bestellijsten. Advocaat Mark Teurlings van K. zei tijdens het strafproces dat het account waarmee de berichten zijn verstuurd helemaal niet van zijn cliënt was en vroeg om vrijspraak. De rechtbank in Rotterdam zag in de berichten daarentegen wel voldoende bewijs voor de verdenkingen.

K., die de bijnamen ‘De Lange’ en ‘De Denker’ heeft, werkte in het verleden samen met inmiddels geliquideerde kopstukken Stanley Hillis en Jan Femer. Ook wilde het Amsterdamse gerechtshof K. verhoren in de strafzaak tegen Willem Holleeder, maar dat lukte niet omdat K. toen onvindbaar was. Na K.’s aanhouding was Holleeder al veroordeeld.

Zelf stond K. eerder terecht in zaken rond drugs- en wapenhandel. Ook was hij lang verdachte in het onderzoek naar de moord op de veroordeelde drugshandelaar Jaap van der Heiden in 1993. In 2007 werd hij daarvan vrijgesproken.