58 Feyenoord-fans opgepakt in Berlijn omdat ze uit zouden zijn op confrontatie

Feyenoordsupporters hebben graffiti gespoten over kunst op een stuk Berlijnse muur. Beeld ANP / Imago Sportfotodienst GmbH

De supporters zijn in Berlijn vanwege de Conference Leaguewedstrijd tegen Union Berlin donderdagavond. De politie zegt dat alle 58 Nederlanders nog vastzitten en dat ze in de loop van de dag worden voorgeleid. De politie wil ze graag vasthouden tot na middernacht, als de voetbalwedstrijd voorbij is.

Gisteravond waren er volgens de politie al zo’n 1.500 Nederlanders in de stad. Op de Hackescher Markt, een plein in het centrum, begonnen dronken supporters ‘s avonds ruw met terrasmeubels te slepen, waarop café-eigenaren hen wegstuurden en de deuren probeerden te sluiten. Uiteindelijk werd de Berlijnse tegenhanger van de mobiele eenheid ingezet om een deel van de supporters weg te krijgen. Voor zover bekend werd daarbij niemand aangehouden.

De politie probeert de aanhang van de twee clubs koste wat kost uit elkaar te houden, maar de opgepakte Nederlanders zouden wapentuig bij zich hebben gehad en uit zijn geweest op confrontaties. De politie pakte ook dertien Duitse voetbalfans op. De krant Berliner Morgenpost meldt dat de politie gisteren ook een groep hooligans uit elkaar dreef in de wijk Kreuzberg.

Ruim vijfduizend supporters van Feyenoord hebben een kaartje gekocht voor het duel in het Olympiastadion. Berlijn zet 2.700 agenten en ordebewakers in om alles in goede banen te leiden. In de nacht van dinsdag op woensdag werden al twee mannen aangehouden. Zij hadden graffiti gespoten over kunst op een stuk Berlijnse muur dat bekend staat als de East Side Gallery.

Gewelddadig

De spanningen rond de wedstrijd volgen uit de ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van Feyenoord op 21 oktober. De politie verdacht een groep Union-supporters er toen van geweld te willen gebruiken. Bij de aanhouding van de 75 supporters werd toen geweld gebruikt, wat leidde tot klachten van de Berlijnse voetbalclub.

Later bleek dat de dag voor de wedstrijd bestuursleden van Union waren aangevallen op een terras in Rotterdam. Toen Feyenoord-directeur Mark Koevermans die aanval veroordeelde, leverde hem dat nieuwe bedreigingen op. Zes dagen later werd bekend dat hij opstapt als directeur.

De Duitse politie probeert publiek bij de wedstrijd donderdag gescheiden te houden door ze met verschillende soorten openbaar vervoer naar het stadion te laten komen. Ook heeft de politie gezegd aparte looproutes door het centrum te plannen.

Met medewerking van Duitsland-correspondent Remco Andersen.