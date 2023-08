55 doden bij gevechten in Tripoli

Strijders die de Libanese regering ondersteunen beveiligen woensdag 16 augustus een straat in Tripoli. Beeld ANP / EPA

Maandag braken de gevechten uit toen de commandant van Brigade 444, Mahmoud Hamza, werd gearresteerd door een andere strijdgroep, Al-Radaa, ook wel bekend als de ‘speciale afschrikkingsmacht’. Na bemoeienis van Abelhamid Dbeibah, premier van de regering in Tripoli, werd Hamza overgedragen aan een ‘neutrale’ derde strijdgroep, ‘de autoriteit ter ondersteuning van de stabiliteit’. De Brigade 444 staakte daarop de strijd, maar zei haar te zullen hervatten als Hamza niet wordt vrijgelaten.

Sinds de val van kolonel Khadafi in 2011 is Libië uit elkaar gevallen. Het land heeft twee regeringen. De regering in Tripoli wordt erkend door de Verenigde Naties, maar in het Oosten van Libië maakt krijgsheer Khalifa Haftar de dienst uit. De regeringen worden gesteund door verschillende buitenlandse mogendheden en een bonte verzameling van strijdgroepen.

In 2020 maakte een wapenstilstand een einde aan de burgeroorlog tussen de belangrijkste strijdgroepen in het Westen en Oosten van het land. Niettemin zijn er regelmatig schermutselingen tussen rivaliserende milities. Een structurele oplossing is niet in zicht.

Tegen het Franse persbureau AFP zei Libië-specialist Jalel Harchaoui van de Britse denktank Royal United Services Institute dat ‘Tripoli nog meer dan voorheen wordt gedomineerd door milities’ en dat de gebeurtenissen van de afgelopen dagen laten zien dat premier Dbeibah de situatie niet onder controle heeft.