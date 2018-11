50Plus-voorzitter Dales wil helft van eigen bestuur afzetten: ‘Het gesodemieter moet afgelopen zijn’

Geert Dales, voorzitter 50PLUS Beeld Arie Kievit

‘Het gesodemieter binnen het hoofdbestuur moet afgelopen zijn’, zegt Dales. Volgens hem zijn er twee kampen in de zevenkoppige top van 50Plus ontstaan. Hij en drie andere bestuursleden staan lijnrecht tegenover de overige drie. Dales noemt een waslijst aan klachten op over het drietal. ‘Er wordt vertrouwelijke informatie gelekt, ze stoken, ze beledigen. En elk initiatief om dit uit te bannen, loopt dood.’

Het zou gaan om Helena Bosch, Marc van Rooij en Henk Jan Verboom. Dales ziet het afzetten van de drie bestuursleden als de enige oplossing om de eenheid te herstellen. Op 29 november zullen de partijleden van 50Plus daarover kunnen stemmen op een speciaal belegde ledenvergadering. ‘Sinds mijn aantreden is het mijn doel om af te rekenen met het gedoe binnen de partij. Dat lukt alleen als er ook rust in de tent van het hoofdbestuur is.’ Over geruchten dat de bestuursleden soms halverwege een vergadering met ruzie uit elkaar gingen, zegt Dales: ‘Dit bewijst precies wat ik zeg: dat er gelekt wordt. Dit hoort u niet te weten.’

Om de eindeloze stroom aan conflicten een halt toe te roepen, presenteerde Dales begin oktober nog een gedragscode voor 50Plus-leden. Wie lekt naar de pers of ‘bij een intern meningsverschil zó twintig mensen in de cc zet’, kan straf tegemoetzien. In het ergste geval volgt royement. ‘Er komt een aantal verkiezingen aan’, zei Dales toen. ‘Het is nu extra belangrijk om met 50Plus eensgezind op te trekken.’

Grotere puinhoop dan gedacht

Dat er nu opnieuw een conflict is uitgebroken, doet de partijvoorzitter nog niet wanhopen. Wel is de puinhoop binnen 50Plus groter dan hij op voorhand dacht. ‘Ik heb een ruime bestuurlijke ervaring bij tientallen organisaties, van klein tot heel groot. Maar wat hier gebeurt, heb ik nog nooit meegemaakt.’

In augustus brak het bestuur van Dales met het wetenschappelijk bureau van de partij, een unicum in de Nederlandse parlementaire historie. Volgens de bureauwetenschappers wilde Dales van hen af omdat ze te onafhankelijk opereerden. Dales noemde dat destijds ‘je reinste flauwekul, echt lariekoek’. Volgens hem pasten de wetenschappers niet in het profiel en ontzegden zij de partij inzage in de financiën. De voorzitter van het bureau verzette zich eerst tegen de breuk, maar vertrok later alsnog.

Dales rekende definitief af met het bureau door het ‘Wetenschappelijk Instituut 50Plus’ op te richten, en dat aan te wijzen als de nieuwe ontvanger van de subsidie van 150 duizend euro die de partij ieder jaar voor wetenschappelijke activiteiten krijgt. Van het oude bureau bleef zo slechts een lege huls over.