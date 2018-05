50Plus voorziet wederopstanding à la Lazarus

In de aanloop naar het partijcongres werd 50Plus geteisterd door ruzies en intriges. Zaterdag probeerde de ouderenpartij de rijen te sluiten. ‘Het is onzin dat we een stelletje bejaarde knokkers zijn.’

Henk Krol tijdens de Algemene Vergadering van 50PLUS. Foto ANP

Uit angst voor nieuwe heisa en twisten besluit 50PLUS zaterdag de pers buiten de deur te houden bij het eerste deel van het partijcongres, maar veel helpt het niet. Er wordt toch weer gelekt naar de buiten bivakkerende media. ‘Er komen berichten uit deze zaal naar buiten’, merkt dagvoorzitter en Rotterdams raadslid Ellen Verkoelen teleurgesteld op. ‘Ik ga er niks aan doen, maar wil het toch even opmerken. Laten we verstandig zijn. Ik zie genoeg grijze haren in deze zaal.’

Ook een 50Plus-persvoorlichter meent dat er ‘een deep throat’ schuilt onder de ruim 250 50Plussers die op deze warme zaterdag in Driebergen bijeen zijn gekomen. Tegelijkertijd heeft het personeel van het congrescentrum iets verderop de nooduitgang opengezet na klachten over de snel oplopende hitte in de zaal. Het meeste wat er gezegd wordt, is buiten te volgen, ook zonder deep throat.

Verkeerde berichtgeving

Veel aanwezigen vinden het achteraf jammer dat het congres grotendeels besloten is gebleven. Alles verloopt dit keer vrij rimpelloos. Alleen partijoprichter en senator Jan Nagel zorgt tijdens een schorsing nog voor een beetje opwinding door en plein public een NRC-journaliste de mantel uit te vegen wegens in zijn ogen verkeerde berichtgeving. Het wit aangelopen erelid: 'Óf je rectificeert óf ik wil vanaf nu niks meer met je te maken hebben.’

Even later wordt Nagel door het congres geëerd met de oprichting van de ‘Jan Nagel 50Plus Foundation’. De stichting moet het gedachtegoed van 50Plus over de grens gaan verspreiden.

Verder blijft het gemopper achter de coulissen beperkt tot geklaag over ‘de procedurefetisj’ van enkele partijgenoten. Zo staan de leden erop dat er toch gestemd wordt over de verkiezing van Geert Dales tot nieuwe partijvoorzitter, hoewel alle tegenkandidaten zich dan allang hebben terugtrokken.

Lief voor elkaar

De ex-VVD-bestuurder heeft iets eerder nog opgeroepen om 'een beetje lief voor elkaar' te zijn, maar desondanks stemmen 48 van de ruim 250 50Plussers tegen hem. Nog eens 23 aanwezigen stemmen blanco. Niet echt een warm welkom, maar Dales heeft er zin in: '50Plus is een partij waar je trots op kunt zijn, niet altijd, maar meestal wel.'

Zijn nieuwe medebestuurders putten zich eveneens uit in goede voornemens. Ze willen ‘samen de schouders eronder zetten’, ‘betrouwbaar en solide’ zijn, ‘een professionalisering van de partij’ tot stand brengen en ‘geen Haagse spelletjes’ meer spelen. Niemand wil in de voetsporen treden van het vorig jaar aangestelde partijbestuur dat uiteindelijk ten onder ging aan interne ruzies.

Toine Manders, de ex-50Plus-lijsttrekker bij de Europese verkiezingen, hoopt dat de tijd der troebelen nu achter de rug is. ‘We zaten eigenlijk in een positieve flow, maar dan breekt er binnen het bestuur opeens ruzie uit over een paar amendementen. En alles ligt dan meteen op straat. Daar moeten we echt vanaf. Na vandaag heb ik er wel weer vertrouwen in.’

Goed getimed

Ook de vooralsnog enige wethouder van 50Plus, Sjors Peeters uit Venlo, is opgelucht dat de schade beperkt is gebleven. 'Als het gedoe binnen de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen was uitgebroken, hadden we het kunnen vergeten. In die zin was het goed getimed.'

Jan Nagel heeft er vertrouwen in dat 50Plus nieuwe erupties weet te voorkomen. Volgens de partijoprichter zijn alle sombere beschouwingen in de pers gelogenstraft. ‘De wederopstanding van Lazarus is overtroffen. Sommige kranten zullen maandag een lege pagina hebben.’

Ook Henk Krol kraait victorie als de pers eenmaal is toegelaten in de zaal. ‘Het is onzin dat we een stelletje bejaarde knokkers zijn. Dat hebben we vandaag bewezen. ’