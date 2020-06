50Plus raakt enige europarlementariër kwijt aan CDA

Toine Manders, hier tijdens een lijsttrekkersdebat bij de NOS aan de vooravond van de verkiezingen voor het Europees Parlement, zat eerder al bij de VVD. Beeld ANP

Het vertrek van Manders (64), die sinds 2017 voor 50Plus in Brussel zat, is de zoveelste gevoelige klap voor de ouderenpartij in korte tijd. Naast partijleider Henk Krol vertrok landelijk voorzitter Geert Dales na een hevige machtsstrijd. Manders noemt het interne conflict, ‘een dubbele doodzonde in deze tijden waarin de ouderen ons zo hard nodig hebben’, als belangrijkste reden voor zijn vertrek.



Manders zegt dat 50Plus als ‘enige partij is opgekomen voor de gepensioneerden’, maar hij ziet nu geen toekomst meer. Volgens hem hebben de tegenstanders van Dales ‘het vuurtje zo hoog opgestookt dat het huis in vlammen is opgegaan’. ‘Ik wil niet in de ruïnes van dat huis staan.’



Manders zat al in dezelfde Europese moederfractie als het CDA. Met Esther de Lange, de fractievoorzitter van de christen-democraten, heeft hij al jarenlang goed contact. In het Pinksterweekend − ‘de Heilige Geest kwam naar beneden’ − sprak hij ‘urenlang' met CDA-voorzitter Rutger Ploum, waarna de overstap werd beklonken.

‘Volstrekt ongeloofwaardig’

Het vertrek van Manders is ‘onbegrijpelijk’, reageert Jan Nagel, 50Plus-oprichter en de belangrijkste kandidaat om Dales binnenkort als voorzitter op te volgen. Nagel sprak de afgelopen weken twee keer met Manders om hem voor de partij te behouden. ‘Niets hielp meer. Kennelijk had hij al afspraken gemaakt.’

Dat Manders nu de gang naar het CDA maakt, de partij die ‘mede verantwoordelijk is voor alles wat voor de gepensioneerden is misgegaan’, maakt hem volgens Nagel ‘politiek volstrekt ongeloofwaardig’.

Manders erkent dat het CDA meer kan doen voor de oudere kiezer dan het nu doet. Afgesproken is dat hij de speciale ‘ouderengezant’ van de partij wordt. In die rol moet hij het belang van ouderen binnen en buiten het CDA sterker doen gelden.

Met het CDA is Manders (niet te verwarren met de Toine Manders die lijsttrekker was voor de Libertarische Partij) alweer toe aan zijn derde partij. Eerder was hij lang actief voor de VVD, onder meer als europarlementariër tussen 1999 en 2013. Toen hij na drie termijnen zijn plek moest afstaan, werd hij lid van 50Plus.

Zolang je de belangen van je kiezers blijft dienen, is met een overstap niets mis, vindt Manders. ‘Ronald Koeman heeft bij PSV, Ajax en Feyenoord gevoetbald. Die wordt overal op handen gedragen.’