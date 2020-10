50Plus-prominenten verlaten partij na uitverkiezing Liane den Haan

Liane den Haan geeft haar speech als nieuwe leider van 50PLUS. Wegens corona vonden de lijsttrekkersverkiezingen en de bekendmaking van de partij online plaats. Beeld ANP

Den Haan versloeg zaterdag in een rommelige interne verkiezing de huidige fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Corrie van Brenk. Maar die laatste heeft veel fans in de partij. Velen vinden dat zij zich in de afgelopen maanden, sinds het vertrek van Henk Krol, uitstekend heeft geweerd in de Tweede Kamer. Ook een inhoudelijk dispuut weegt zwaar: als directeur van de ouderenbond Anbo heeft Den Haan ingestemd met het pensioenakkoord van kabinet, werkgevers en werknemers.

50Plus verzet zich juist fel tegen het akkoord, dat de opbouw van pensioenen onzekerder maakt, en wil het huidige pensioenstelsel overeind houden. Van Brenk vertolkt dat verzet, evenals Martin van Rooijen, de fractievoorzitter in de Eerste Kamer.

In reactie op Den Haans lijsttrekkerschap, stapte zaterdag al het hele bestuur van de afdeling Overijssel uit de partij: ‘Onze achterban geeft duidelijk aan dat het om de inhoud moet gaan. Mevrouw Corrie van Brenk heeft het afgelopen halfjaar bewezen dat ze daar erg goed in is. Dat moet Den Haan nog maar doen. Iemand die het goed doet, moet je bevestiging geven en niet het mes in de rug steken’, aldus penningmeester Wieger Roffel.

Laatste moment

In zijn kielzog volgden meer leden. Ook oud-partijvoorzitter Jan Zoetelief en Rob de Brouwer, voorzitter van de programmacommissie, zeggen hun lidmaatschap op: ‘Met Den Haan is 50Plus een andere partij geworden, waar ik niet bij wil horen of een verkiezingsprogramma voor kan schrijven’, aldus De Brouwer.

Zoetelief heeft grote bezwaren tegen de manier waarop Den Haans verkiezing tot stand kwam onder leiding van de huidige partijvoorzitter Jan Nagel. ‘Op het laatste moment gebruikten twee kandidaten hun speech om zich achter Den Haan te scharen, terwijl hen vooraf uitdrukkelijk was gevraagd of ze nog zelf kandidaat waren. Dat was allemaal zo opgezet om zeker te stellen dat Den Haan gekozen werd.’

Den Haan zelf liet in het weekend weten dat zij de kritiek op haar pensioenstandpunt voorbarig vindt. Zij denkt vooral dat 50Plus effectiever is als de partij meedenkt en zich niet radicaal tegen elke ontwikkeling keert. ‘Er zijn veel losse eindjes in het pensioenakkoord waar ik niet blij mee ben. Maar ik wil niet aan de zijlijn staan. Ik wil meedenken, opdat er met ons gepraat wordt en dat wij zo kunnen zorgen dat wij onze punten in dat akkoord krijgen. Als je nee zegt, kun je alleen toekijken.’