50Plus, indiener van klimaatwet, stemt na ‘heel duidelijk’ signaal kiezer mogelijk tégen in Eerste Kamer

Volgens Krol wil 50Plus de wereld nog altijd ‘graag zo netjes mogelijk achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen’. ‘Dat staat ook in ons verkiezingsprogramma.’ Hij vreest echter dat het Binnenhof te hard van stapel loopt met het doorvoeren van klimaatwetgeving. ‘Als je ziet hoe snel er nu ineens gerend wordt, terwijl over de resultaten geen enkele garantie kan worden gegeven… De twijfel is bij ons steeds groter geworden.’

Dinsdagochtend overlegt zijn Tweede Kamerfractie met de senatoren van 50Plus, die worden geleid door partijoprichter Jan Nagel. ‘Na afloop kan ik precies zeggen tot welke conclusie we zijn gekomen.’

50Plus sloot zich in december als achtste partij aan bij de klimaatwet. Dat de eerste zeven indieners (VVD, CDA, D66, ChristenUnie, PvdA, SP en GroenLinks) 50Plus niet meteen hadden gevraagd mee te doen, was eerder tegen het zere been van de ouderenpartij. ‘De indieners hebben vast hun redenen, maar we vinden het toch wat teleurstellend dat wij niet gevraagd zijn’, sprak 50Plus-Kamerlid Simon Geleijnse in zijn maidenspeech. ‘Mag ik de indieners vragen om een reactie hierop?’ Twee weken later voegde de partij zich bij de rest in vak K.

De partij van Krol blijft waarschijnlijk steken op twee zetels in de Eerste Kamer, waar zij voor de verkiezingen nog hoopte op groei. Onder andere de concurrentiestrijd met Forum voor Democratie zat 50Plus dwars: tijdens de campagne merkte de partij dat FvD het op haar achterban had gemunt. Vooral de steun voor de bij de eigen achterban omstreden klimaatwet, die doelen stelt voor de CO 2 -reductie, werd er online ingewreven. Aanleiding voor 50Plus om nu haar eigen klimaatstandpunt te heroverwegen.

‘Stel stemming uit’

Bij de vergadering van de fracties wordt ‘zeker’ ook gesproken over de timing van de stemming, aldus Krol. Vorige week bepaalde de senaat dat de klimaatwet op 14 mei zal worden behandeld. Dat betekent dat de stemming te vroeg komt voor grote winnaar FvD, die het verzet tegen de klimaatwet tot speerpunt maakte tijdens haar campagne. Pas op 11 juni doen de nieuwe senatoren hun intrede.

Forum dringt daarom aan op uitstel van de behandeling van de klimaatwet, ‘uit respect voor de kiezer’. Van de huidige partijen in de Eerste Kamer is vooralsnog alleen de PVV daar voorstander van. Gangbaar is zulk uitstel niet: anders dan in de Tweede Kamer worden stemmingen over ‘controversiële onderwerpen’ in de minder politieke senaat normaal gesproken niet opgeschort na verkiezingen.