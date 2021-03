50Plus blijft na ruziecampagne steken op 1 zetel in eerste exitpoll

Liane den Haan en Jan Nagel tijdens een persconferentie van 50Plus. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Vanaf de bank in haar woonkamer zag 50Plus-lijsttrekker Liane den Haan de voor haar partij belabberde exitpoll binnenkomen. Zij hoopt dat de uiteindelijke verkiezingsuitslag positiever uitpakt - veel zeventigplussers stemden per post en konden dus niet bij het stembureau worden ondervraagd. ‘Dinsdag peilden we nog op nul zetels, daar heb ik heel slecht van geslapen', laat Den Haan per telefoon weten. ‘Met één zetel ben ik in ieder geval blij. Ik ga vannacht kijken tot ik omval.’

Hoe dan ook is de uitslag een hard gelag voor 50Plus, dat in 2017 vier zetels won en in februari vorig jaar nog op tien zetels peilde. Zelfs het woord regeringsdeelname viel. Sindsdien stortte de partij met een daverende klap in elkaar. Partijleider Henk Krol ging rollend met zijn eigen fractie over straat en vertrok, net als voorzitter Geert Dales.

50Plus-oprichter Jan Nagel schoof zichzelf naar voren om de scherven op te rapen. Als nieuwe lijsttrekker strikte hij Liane den Haan, tot dan de voorzitter van ouderenbond ANBO. Daarmee verergerde Nagel de crisis enkel. Den Haans gematigdere verhaal over de AOW en de pensioenen sloeg niet aan bij de achterban en stuitte op felle weerstand binnen het partijkader.

Al voor de verkiezingen leidde dat tot een conflict tussen Den Haan en Ellen Verkoelen, de nummer drie op de 50Plus-lijst. Dat speelde zeker mee in het slechte resultaat, erkent Den Haan. ‘Door onze nummer drie is toch wat onrust ontstaan.’ Tot in de partijtop klinkt er inmiddels spijt over de aanstelling van Den Haan. Voor de kiezer, die sinds de oprichting in 2009 vergevingsgezind over de opeenstapeling van conflicten oordeelde, is het één crisis te veel.