500 veehouders willen onderhandelen over uitkoop: eerste stap is gezet

Dat heeft demissionair minister Christianne van der Wal (Stikstof) laten weten aan de Tweede Kamer. Ze hoopt met deze regeling de stikstofuitstoot met vaart naar beneden te krijgen. Het huidige aantal aanmeldingen ziet de minister nu nog als een tussenstand. Ze zegt pas tevreden te zijn als ondernemers aan het einde van de rit een handtekening zetten en met een goed gevoel terugkijken op het proces, aldus een woordvoerder vrijdag.

Boeren en ondernemers hebben zich vanaf 3 juli kunnen aanmelden bij het uitkooploket. In minder dan twee weken meldden zich rond de 200 piekbelasters. Een mogelijke aanleiding voor het hoge aantal aanmeldingen is de langverwachte ‘superplus-regeling’.

De piekbelasters, die veel stikstof uitstoten in de buurt van een natuurgebied, krijgen met deze regeling 120 procent van de marktwaarde van hun onderneming. Veehouders die buiten deze groep vallen, krijgen 100 procent.

Lang traject

Als de aangemelde piekbelasters nu zouden stoppen met hun onderneming, zou de stikstofuitstoot fors verminderen. Maar het is de vraag hoeveel boeren en ondernemers akkoord gaan met de uitkoop. Een lang traject van onderhandelingen moet nog volgen. ‘Het is niet dat je van maandag op dinsdag een handtekening kunt zetten’, verklaarde de demissionaire minister tegenover de NOS.

Het proces van het voeren en begeleiden van de onderhandelingen wordt overgedragen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze start het behandelen van de aanvragen na de aanmelddeadline: 5 april 2024 voor piekbelasters en 1 december 2023 voor de resterende groep. Hierna wordt bepaald of de melder recht heeft op het voordeel van de LBV Plus regeling, of binnen de resterende groep valt. Uiterlijk zes maanden na de aanmelding moet de Rijksdienst met een overeenkomst komen, waarop de boer of ondernemer akkoord kan gaan.

Om boeren en ondernemers tijdens de onderhandelingen hulp te bieden in het maken van hun keuze, heeft de Rijksdienst ‘zakenadviseurs’ beschikbaar gesteld. Bij het uitkooploket kunnen de adviseurs worden aangevraagd, waarna ze tijdens het onderhandelproces beschikbaar blijven voor financieel advies.

Afkoopvoorstel

Het Rijk zal uiteindelijk met een afkoopvoorstel moeten komen, gebaseerd op de geschatte waarde van de onderneming. Wanneer de boer of ondernemer het hier niet mee eens is, kan de melder zich te allen tijde − zolang het voorstel niet ondertekend is − terugtrekken.

Dat de uitkomst waarschijnlijk nog even onzeker blijft, blijkt uit de eerste uitkoopregeling in 2022. Van de 750 boeren die in aanmerking kwamen, tekenden uiteindelijk slechts 20 boeren, zo bleek uit een onderzoek van de NOS. Het is nog onzeker of de nieuwe ronde zo negatief uit gaat pakken, aangezien veel boeren destijds nog in afwachting waren van de huidige ‘woest aantrekkelijke’ uitkoopregeling, zoals Van der Wal het zelf omschreef.