500 geldstortautomaten per direct buiten werking om nieuwe plofkraakmethode

Dit ‘ingrijpende besluit’ is genomen op advies van de politie, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De nieuwe vorm van plofkraak werd deze week voor het eerst toegepast op een bankgebouw in Enkhuizen.

In sealbagautomaten kunnen ondernemers contant geld storten, verpakt in verzegelde zakken. Ondernemers die cash willen storten, kunnen nu nog terecht bij gewone geldstortautomaten waar briefgeld en muntjes los in gestopt worden. Dat zijn er naar schatting duizend. Deze geldstortautomaten staan voornamelijk in bankkantoren. Ondernemers zijn daardoor nu gebonden aan de openingstijden.

‘Het kan best wat overlast met zich meebrengen. Je moet op zoek naar een plek waar je wel terecht kunt met je cashgeld’, aldus NVB-woordvoerder Jelle Wijkstra. ‘Maar het is op dit moment niet verantwoord om de automaten open te laten.’

Wat de nieuwe plofkraakmethode precies behelst maakt de NVB niet bekend, om criminelen niet in de kaart te spelen. Vaststaat dat de variant alleen kan worden toegepast op sealbagautomaten, zegt Wijkstra. Gewone pinautomaten kunnen daarom open blijven.

Geldautomaten worden de afgelopen jaren steeds beter beveiligd tegen plofkraken. Het aantal aanvallen op gewone automaten nam afgelopen jaar daardoor af. Sealbagautomaten werden juist vaker aangevallen. ‘Criminelen zijn altijd op zoek naar de makkelijkste manier om aan geld te komen’, aldus Wijkstra. ‘Als je het op de ene plek moeilijker maakt, dan gaan ze het ergens ander proberen.’ In april vorig jaar zagen de banken zich daarom al gedwongen om honderden sealbagautomaten te sluiten.

Het is de bedoeling dat de vijfhonderd gesloten automaten ‘zo snel mogelijk’ weer open gaan. ‘We willen kijken of een aantal sealbagautomaten op een veilige manier weer openen kunnen’, zegt Wijkstra. ‘Denk bijvoorbeeld aan beperkte openingstijden en permanente beveiliging bij de automaten.’ De banken werken aan een technische oplossing voor de lange termijn, waardoor de apparaten weer veilig open kunnen zonder extra beveiliging. ‘Maar hoelang dat gaat duren, durf ik niet te zeggen.’

Tot die tijd kunnen ondernemers klanten vragen om zo veel mogelijk te pinnen. Het gebruik van contact geld neemt toch al af. Nu de horeca gesloten is, wordt er nog minder geld gestort, signaleert de NVB.