50 euro voor 10 minuten parkeren, dat komt in Den Haag niet uit de lucht vallen

Parkeercontrole in Den Haag, waar je op sommige plekken vanaf nu altijd het dagtarief van 50 euro betaalt. Beeld Lina Selg

Parkeren op straat kost bezoekers in delen van Scheveningen en het Haagse centrum voorlopig 50 euro, of ze nou 10 minuten blijven of een hele dag. Dit experiment moet dagjesmensen naar garages dwingen, zodat er parkeerplekken overblijven voor bewoners.

Het experiment van een jaar komt niet uit de lucht vallen. Geen andere grote stad verhoogde de parkeertarieven afgelopen jaren zo drastisch. In een eerdere poging om auto’s uit Scheveningen te weren, werd het zomerse parkeertarief verhoogd naar 10 euro per uur. Ook steeg het straattarief in het centrum in vijf jaar tijd met 150 procent, naar 6,50 euro per uur. In Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht was de stijging hooguit 50 procent.

Parkeren in Den Haag is nu bijna even duur als in Utrecht. Amsterdam heeft met 7,50 nog altijd de hoogste prijs van de 45 grootste gemeenten. Een ander opmerkelijk tarief is dat in Amstelveen, waar bezoekers altijd 16 euro betalen en maximaal 4 uur mogen parkeren.

Zandvoort verdient relatief het meest aan parkeerders

Kustgemeenten en grote steden zijn het meest aangewezen op parkeergeld om hun begroting rond te krijgen. Omgerekend naar het aantal inwoners verwacht Zandvoort dit jaar het meest te verdienen aan parkeerders: 398 euro, eenderde van alle inkomsten uit heffingen. Harlingen, de nummer twee, leunt zelfs voor 40 procent van de heffingen op parkeren. Amsterdam maakt de topdrie compleet.

Ondanks de sterk verhoogde tarieven verdient Den Haag, zowel kustgemeente als grote stad, veel minder aan parkeerders (157 euro per inwoner) dan Rotterdam (274). Dit komt waarschijnlijk doordat parkeerders in Den Haag al meer zijn aangewezen op parkeergarages dan in Rotterdam. Garages zijn vaak van commerciële uitbaters.