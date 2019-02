5 redenen waarom u Nayib Bukele, de nieuwe president van El Salvador, moet leren kennen

1. Hij was de outsider van de verkiezingen

Nayib Bukele (37), een millennial van Palestijnse afkomst die zich graag vertoont in jeans en leren jack, won zondag de verkiezingen namens de rechtse GANA-partij met een overtuigende meerderheid. Zijn winst doet pijn bij de gevestigde partijen Arena en FMLN, die het politieke landschap van El Salvador ruim een kwart eeuw domineerden.

Hij is niet de eerste Salvadoraanse politicus met Palestijnse wortels. Het land telt ongeveer 100 duizend burgers die afstammen van Palestijnse migranten, en in 2004 waren al eens twee presidentskandidaten uit die gemeenschap afkomstig.

2. Hij erft een land in nood

El Salvador geldt als een van de gewelddadigste landen op aarde. Ongeveer 67 duizend Salvadoranen behoren tot bendes die het land terroriseren. Volgens de Wereldbank verkeert een derde van de bevolking in armoede.

Vele inwoners trokken de laatste tijd met de Centraal-Amerikaanse migrantenkaravanen via Mexico naar de Verenigde Staten. Trump dreigt de steun aan El Salvador te stoppen als de problemen niet worden aangepakt en de toestroom stopt. Zo zal Bukele al direct vanaf zijn aantreden onder grote druk staan om daadkrachtig op te treden.

3. Hij profileert zich als de grote bestrijder van corruptie

Bukele scoorde in zijn campagne vooral met één thema: corruptie. Met leuzen als ‘Er is genoeg geld als niemand steelt’ trok hij het land door, terwijl de rapmuziek bij de bijeenkomsten uit de speakers schalde. Nu is zijn belofte een einde aan de corruptie te maken op zich niet zo origineel: alle presidentskandidaten deden dat. Maar aan zowel Arena als FMNL kleven grote schandalen: tegen drie van de vier laatste presidenten lopen onderzoeken voor het verduisteren van honderden miljoenen dollars.

‘Bukele is niet gekozen om zijn verkiezingsprogramma of speeches’, zei Robert Canas, politicoloog aan de Central American University tegen The New York Times. ‘Hij is gekozen omdat men moe en boos is, ziek van de corruptie en verbroken beloftes.’

4. Hij was de burgemeester van San Salvador

De politieke loopbaan van Bukele begon in 2012, toen hij burgemeester van het kleine stadje Nuevo Cuscatlán werd. Drie jaar later mocht hij de scepter zwaaien over de hoofdstad San Salvador, een taak die hij tot 2018 vervulde. Daar maakte zich onder meer populair door het historische stadshart nieuw elan te geven, een bibliotheek op te richten en een kinderkoor te sponsoren. Critici wijzen erop dat hij moeilijkere projecten, zoals het overmatige verkeer, liever links liet liggen.

5. Hij is een sociale-mediaster

Bij verkiezingsdebatten kwam hij veelal niet opdagen, en zelden laat hij zich interviewen door kritische journalisten. Bukele – van huis uit een marketeer die onder meer handelde in Yamaha-motoren – communiceert zijn politieke plannen het liefst via de sociale media. Daar wisselt hij politieke filmpjes van zijn toespraken af met opnames vanuit zijn woonkamer, met een stukje abstracte kunst op de achtergrond. Het leverde hem meer dan 1,4 miljoen Facebook- en 500 duizend Twittervolgers op. Een aanzienlijk aantal, op een land met 6,4 miljoen inwoners.