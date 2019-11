5-minutenregistratie in de zorg blijkt hardnekkig

'Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties hebben te kampen met een groot tekort aan gediplomeerd verzorgend en verpleegkundig personeel.' Beeld Marcel van den Bergh

Dit blijkt uit een enquête van de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden V&VN. Aan de peiling deden ruim zesduizend leden mee, waarvan bijna de helft in de wijkverpleging werkt.

Een jaar geleden beloofden alle partijen in de wijkverpleging dat de door zorgverleners gehate 5-minutenregistratie dit jaar zou verdwijnen. Het gaat om Actiz en Zorgthuis namens de zorgondernemers, de zorgverzekeraars, de toezichthouder NZA, minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden V&VN.

De minutenregistratie is het symbool van de administratie in de zorg die veel mensjaren werk opslokt. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid maakte de afschaffing van overbodige regels tot speerpunt van zijn beleid.

Zorgplan

Voor de wijkverpleging is in 2018 een nieuwe werkwijze vastgelegd in een ‘kwaliteitskader’. Voor elke hulpbehoevende wordt voortaan een zorgplan gemaakt. Op basis daarvan worden rekeningen bij de verzekeraar ingediend en vergoed. Daaruit volgt dat het mogelijk is de 5-minutenregistratie af te schaffen.

Volgens V&VN levert dat in de praktijk nog weinig op. Driekwart van degenen die aan hun raadpleging meededen, merkt geen verbetering. Tweederde van de deelnemers die in de wijkverpleging werken, moet nog steeds in blokken van minimaal 5 minuten verantwoorden wat ze bij een cliënt doen.

‘Ook,’ laat V&VN weten, ‘lopen verpleegkundigen in de praktijk vaak aan tegen registraties waarvan is afgesproken dat ze zouden worden afgeschaft. Vaak zijn de ict-systemen nog niet aangepast, zoals de elektronische dossiers.’

Convenant

Het is niet allemaal kommer en kwel, blijkt uit de enquête. Een kwart van de ondervraagden merkt wel dat de registratieplicht afneemt. Degenen die wél verschil merken, zeggen dat zij meer tijd hebben voor hun cliënten, zich fitter voelen en minder stress ervaren. Bijna alle wijkverpleegkundigen leggen hun registraties en verslagen digitaal vast en niet meer op papier.

In een convenant beloofden alle partijen in december 2018 om dit jaar in de wijkverpleging de minutenregistratie af te schaffen. Als werkgevers problemen hebben met de nieuwe werkwijze, kunnen zij hulp inroepen van de helpdesk en een praktijkteam van het ministerie en de NZA. Ook wijkverpleegkundigen kunnen een beroep doen op deze hulptroepen als de minutenregistratie niet echt verdwijnt.

Minister De Jonge roept binnenkort alle betrokken organisaties om de tafel. ‘Dit jaar’, zo laat hij weten, ‘is door alle betrokken partijen hard gewerkt om aanbieders te helpen bij het overstappen op een alternatieve registratie. In september dit jaar bleek 65 procent van de organisaties inmiddels op die manier te werken. Deze enquête van V&VN suggereert dat verpleegkundigen daar nog onvoldoende van merken. En dat is nou juist voor wie we dit doen. Daarom wil ik zo snel mogelijk met alle betrokken partijen om tafel om gezamenlijk vast te stellen welke aanvullende acties er nodig zijn. We zijn pas klaar als de wijkverpleegkundigen aangeven dat ze geen last meer hebben van de minutenregistratie.’

Onthutst

De zorgverzekeraars, die de wijkverpleging financieren, reageren onthutst. ‘ Wij schrikken hier ook van.’ De NZA verwijst naar een onderzoek waaruit blijkt dat de organisaties in de thuiszorg druk zijn om de administratie zo te veranderen dat de minutenregistratie niet meer nodig is.

Actiz, de club van zorgorganisaties, ‘begrijpt het ongeduld van verpleegkundigen’. ‘Er wordt hard gewerkt aan het vereenvoudigen van de 5-minutenregistraties in de wijkverpleging. Het administratief vereenvoudigen van de tijdsregistratie klinkt simpel, maar dat is het niet. Het is een flinke klus. Om de kwaliteit van het werk te kunnen borgen en te laten bekostigen door zorgverzekeraars blijft er wel een manier van registratie en bijbehorende verantwoording nodig.’