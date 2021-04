5 miljoenste prik in Nederland, maar besmettingscijfers lopen op. In het VK juist snelle daling

Een vaccinatiecentrum is opgezet in het Trade Fair Centre op Malta. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

5 miljoenste prik in Nederland, in EU Hongarije en Malta op kop

In Nederland zijn vijf miljoen prikken gezet. Deze week werden elke dag zo’n 100 duizend doses vaccin toegediend, iets minder dan de 113 duizend van vorige week. Met 28 toegediende doses per 100 inwoners staat Nederland negende op de ranglijst van EU-landen. De meeste landen staan daarop dicht bij elkaar, met 25 tot 30 doses per 100 inwoners. Een duidelijke uitschieter is het kleine Malta. Ook Hongarije vaccineert in rap tempo. Het land kan dit doen dankzij Russische en Chinese vaccins, die nog niet zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Premier Orbán verwacht dat 40 procent van de bevolking volgende week gevaccineerd zal zijn. Iedereen die een vaccinatiekaart kan tonen mag dan weer naar hotels, restaurants en sportscholen. De Europese hekkensluiters zijn Kroatië, Letland en Bulgarije.

11 procent meer besmettingen gemeld

De afgelopen week werden dagelijks gemiddeld 8.316 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, 11 procent meer dan de week daarvoor. Dit is iets minder dan eerder deze week. Toen lag het groeipercentage boven de 13 procent. Van een daling is nog geen sprake. Er werden ongeveer evenveel mensen getest. Ook in de ziekenhuizen blijven de instroom en de bezetting vanwege covid-19 hoog; deze week was een lichte toename te zien. Naar verwachting van het OMT gaat rond 1 mei het aantal ic-opnamen weer dalen.

Drastische daling gemelde coronabesmettingen in Verenigd Koninkrijk

In iets meer dan drie maanden tijd is het aantal dagelijks gemelde coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk met 96 procent afgenomen. De afgelopen week werden 26 besmettingen per 100 duizend inwoners geregistreerd, medio januari nog 617. Ook namen ziekenhuizen dagelijks gemiddeld 170 nieuwe coronapatiënten op, op een bevolking van 67,9 miljoen. Dit is ruim zeven maal zo weinig als in Nederland. Het VK had tot voor kort zeer strenge coronamaatregelen en is voorzichtig aan het heropenen. Zo mogen in Engeland vanaf 17 mei onder andere de musea, theaters en bioscopen weer bezoekers ontvangen. Restaurants en cafés mogen klanten dan weer binnen ontvangen. Bijna tweederde van de Britse 18-plussers heeft ten minste één dosis coronavaccin ontvangen. Zo’n 21 procent van de volwassen bevolking is volledig gevaccineerd. In totaal zijn ruim 44 miljoen doses vaccin toegediend.