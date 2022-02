5-jarige kleuter Rayan dood uit waterput gehaald, melden Marokkaanse staatsmedia

Reddingswerkers hebben een diepe put gegraven naast het smalle gat van de waterput waar de kleuter dinsdag in is gevallen. Beeld AFP

Koning Mohammed VI heeft via een officiële verklaring zijn condoleances overgebracht aan de nabestaanden.

Reddingswerkers waren sinds dinsdagmiddag dag en nacht in de weer geweest om het kind te redden. Het bleek ontzettend moeilijk hem uit de put te krijgen, omdat deze slechts iets meer dan 30 centimeter in doorsnee is. Met zware machines groeven reddingswerkers een tweede gat ernaast. Het was bedoeling om vanuit dit gat horizontaal een tunnel naar de plek te maken waar het kind vast zat, en hem zo te bevrijden.

De slotfase van de operatie verliep moeizaam, omdat de reddingswerkers vreesden voor instorting. Bovendien waren ze tijdens het graven gestuit op een rotsblok, waar ze weer omheen moesten werken. Dat leidde tot vertraging, terwijl de klok doortikte. Met touwen was het eerder al wel gelukt om water, voedsel en een zuurstofmasker bij het kind te krijgen, maar het is onduidelijk of Rayan deze ook heeft gebruikt.

‘Kapot en heel erg ongerust’

Rayan viel dinsdagmiddag in de plaats Ighrane in de put, toen zijn vader bezig was hem te repareren. Hij lette heel even niet op, vertelde de vader woensdag tegen de Marokkaanse website Le360. ‘We zijn kapot, en heel erg ongerust. Ik heb sindsdien geen oog meer dichtgedaan.’

Mensen kijken toe terwijl reddingswerkers proberen de 5-jarige Rayan uit de waterput te redden waar hij dinsdag in was gevallen. Beeld AFP

Overal in de wereld volgden mensen de reddingsoperatie op de voet, en in Ighrane zelf verzamelde zich een mensenmassa om te kijken. Overal stonden verslaggevers en velen van hen zonden de gebeurtenissen live uit. Omstanders reciteerden gebeden, en schreeuwden aanmoedigingen. Sommigen bleven dag en nacht bij de put zitten, en sliepen onder bomen, om de afloop maar niet te hoeven missen. De familie van Rayan kookte couscous voor hen, en anderen deelden brood en dadels uit.

Ook op sociale media werd massaal meegeleefd met het kind, onder meer door bekende voetballers als de Marokkaanse Achraf Hakimi (van de Parijse topclub PSG) en Riyad Mahrez (de Algerijnse ster van Manchester City). Er werden video’s van Rayan verspreid, gemaakt met een camera aan een touw, waarop te zien was dat hij weliswaar bloed op zijn gezicht had en uitgeput was, maar nog leefde. Naarmate de tijd verstreek, verslechterde zijn toestand. Op de camera was te zien dat het kind op zijn zij was gaan liggen, en het was onduidelijk of hij nog ademde.

Het verhaal van Rayan vertoont grote gelijkenissen met dat van Julen Roselló, het 2-jarige Spaanse kind dat in 2019 bij Málaga in een illegale waterput viel. Met 109 meter was de val van Julen echter veel dieper. Dat ongeluk had geen gelukkige afloop: na een reddingsoperatie van 13 dagen werd het lichaam van Julen levenloos uit de put gehaald. Uit de sectie bleek dat het kind al op de dag van zijn val was overleden.