5 jaar cel en tbs voor aanslag met molotovcocktails op Groningse journalist

Rechtbanktekening van Theo P. en Jaimy John W., die door de rechtbank tot 5 jaar celstraf werden veroordeeld. Beeld ANP

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie, dat de actie eerder ‘een aanslag op de persvrijheid’ noemde. De rechter acht bewezen dat de twee mannen schuldig zijn aan brandstichting en een poging tot moord. Van een ondoordachte, spontane actie, zoals de verdediging beweerde, was volgens de rechtbank geen sprake.

Tjeerd P. (32) en Jamie John W. (33) sloegen vorig jaar in de nacht van 18 op 19 augustus een ruit in bij Groeneveld en gooiden vervolgens een molotovcocktail naar binnen. De journalist en zijn vriendin, die op dat moment thuis waren, konden het vuur doven voordat het zich verder verspreidde en wisten daarmee een veel ergere afloop te voorkomen. P. en W. hadden in totaal drie molotovcocktails bij zich, twee eindigden in het portiek.

Brandend bierflesje

Dat de twee mannen inderdaad een brandend bierflesje door de ruit hadden gegooid, probeerde de verdediging niet te weerleggen. Op camerabeelden uit het portiek van de woning staan de mannen vol in beeld terwijl ze de molotovcocktail aansteken. Daarnaast trof de politie berichten aan op hun mobiele telefoons waarin ze het huisadres van Groeneveld deelden en wat hem aangedaan moest worden.

P. en W. zouden zich volgens de verdediging vooral hebben laten leiden door hun ‘emotie’. De advocaat droeg tijdens een eerdere zitting aan dat de mannen de avond voor hun actie flink gedronken hadden en zich vooral door hun emotie lieten leiden. Hun doel zou zijn geweest om Groeneveld flink te laten schrikken. Bovendien hebben de twee bekend en zeggen ze spijt te hebben.

Adres zoeken op internet

De rechter gaat daar niet in mee en vindt dat de twee mannen wel degelijk een duidelijk plan hadden. Ze zochten voorafgaand op internet naar het adres van Groeneveld en kondigden hun actie aan in een filmpje dat ze kort voor het incident opnamen. De rechtbank acht weliswaar niet bewezen dat de twee mannen de intentie hadden om Groenveld te doden, maar ze aanvaardden wel de kans op overlijden door het flesje ongecontroleerd naar binnen te gooien en weg te rennen.

Journalist Willem Groeneveld. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

De twee mannen kenden elkaar van demonstraties tegen het coronabeleid. Volgens het OM zijn ze gelieerd aan de Bataafse Republiek, een online groep waarvan de leden geloven in verschillende complottheorieën. Beiden geloofden onder meer in een complottheorie over een satanistisch pedofielennetwerk. Groeneveld schreef op zijn stadsblog een stuk waarin hij een van de verspreiders van deze ongefundeerde theorie op de korrel nam.

Het OM stelde dat de twee mannen Groeneveld wilden aanpakken ‘omdat hij kritisch schreef over mensen die er radicale ideeën op nahouden’. Hun actie zou daarom gericht zijn tegen de ‘persvrijheid’ en passen in een bredere context van geweld tegen journalisten.

Tbs met voorwaarden

De rechter legt naast een celstraf van vijf jaar ook tbs met voorwaarden op omdat P. en W. volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar zijn. Bij tbs met voorwaarden verblijft iemand niet gedwongen in een kliniek, de rechter legt wel voorwaarden op.

Groeneveld kreeg de afgelopen jaren vaker te maken met bedreigingen en geweld. Al eerder werden de ruiten van zijn woning ingegooid. Tijdens de laatste zitting vertelde de journalist op veel momenten compassie te voelen met de twee mannen, al hield hij ze ook verantwoordelijk voor hun daden en hadden de gebeurtenissen een grote impact op hemzelf en zijn vriendin.