470 arrestaties na vierde nacht rellen in Frankrijk, intensiteit volgens minister iets afgenomen

Een uitgebrande auto op straat in Nanterre. Beeld ANP / EPA

Darmanin zette vrijdagavond in het hele land 45.000 politieagenten in. Volgens de minister bleef het in sommige regio’s ‘uiterst rustig’. Eerder op de dag had de Franse regering de prefecten, de vertegenwoordigers van de staat in de regio’s, gevraagd om vanaf 21.00 uur het openbaar vervoer stil te leggen. Ook werd enkele grote publieke evenementen afgeblazen.

Toch braken er tijdens de vierde avond en nacht van protesten naar aanleiding van de dood van de 17-jarige Nahel M., die dinsdag werd doodgeschoten door een politieagent, rellen en plunderingen uit in onder meer Marseille, Lyon, Parijs, Toulouse en Nanterre, waar Nahel omkwam. Zaterdag wordt de jongen begraven.

Traangas

In Marseille trokken veelal gemaskerde jongeren de straat op, die winkels plunderden, auto’s en scooters in brand staken en de politie bekogelden met projectielen. De politie trad op met traangas om de groepen uiteen te drijven.

Ook werd een wapenwinkel geplunderd en zijn daarbij jachtgeweren - zonder munitie - buitgemaakt, aldus de politie. Op sociale media is een explosie in het oude havengebied te zien. De voor zaterdag geplande Pride in de stad is afgelast.

De politie in de Zuid-Franse havenstad pakte zeker 80 mensen op. Burgemeester Benoît Payan van Marseille vroeg kort voor middernacht om versterking van de ordediensten in zijn stad. ‘In Marseille zijn de taferelen van plunderingen en geweld onacceptabel. Ik veroordeel dit vandalisme met totale vastberadenheid en roep de staat op om onmiddellijk extra ordetroepen te sturen’, schreef Payan vrijdagavond laat op Twitter. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin is aan dat verzoek gehoor gegeven.

Een uitgebrande bus in Nanterre, de buitenwijk van Parijs waar de tiener Nahel M. dinsdag door een agent werd doodgeschoten. Beeld REUTERS

Ook in onder andere Grenoble, Saint-Etienne en Lyon waren vrijdagavond en -nacht plunderingen en rellen tussen gemaskerde manifestanten en de politie. In Parijs was het her en der eveneens onrustig en werden diverse winkels geplunderd. In het centrum van Saint-Etienne vernielden honderden jongeren winkeletalages, waarna de winkels werden geplunderd. In Straatsburg begonnen de incidenten vrijdagmiddag al op klaarlichte dag en werd een Apple Store vernield, vonden plunderingen plaats en werd een operagebouw beschadigd. Minstens dertig mensen zijn gearresteerd

Avondklok

Op diverse plaatsen geldt voor minderjarigen zonder begeleiding een avondklok, zoals in de steden Colmar, Mulhouse en Aulnay-sous-Bois, vlak bij Parijs en in Boulogne-Billancourt, een buitenwijk in het zuidwesten van de Franse hoofdstad. De avondklok betekent dat vanaf 30 juni om 22.00 uur tot 4 juli om 6.00 uur geen enkele minderjarige zich zonder begeleiding van een van zijn ouders of een wettelijke vertegenwoordiger mag verplaatsen. ‘We moeten de bittere constatering maken: het gezag van de staat is geschonden’, aldus de burgemeester van Aulnay-sous-Bois.

Verkeersovertreding

De rellen ontstonden dinsdag, naar aanleiding van de dood van Nahel M., een jongen van Algerijnse afkomst. Eerder die dag werd hij in een auto aangehouden door twee agenten voor een verkeersovertreding. Kort daarop werd hij van dichtbij in de borst geschoten. Daarop ontstaken groepen jongeren in woede, met name in de Parijse banlieues.

Volgens de agenten zou M., die geen rijbewijs had, hebben geprobeerd op hen in te rijden nadat ze hem staande hadden gehouden, maar een geverifieerd filmpje door een omstander lijkt dat tegen te spreken. Te zien is hoe de agenten naast de auto staan terwijl een van hen een pistool op M. gericht houdt. De auto begint weg te rijden, waarna een knal klinkt. Kort daarna zou het slachtoffer zijn overleden.