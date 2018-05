47 doden door damdoorbraak in Kenia

In Kenia zijn tenminste 47 mensen omgekomen door een damdoorbraak. Het dodental kan verder oplopen, er zijn nog tientallen mensen vermist in het water en de modder.

Mensen waden door de modder in het plaatsje Solai. Foto AFP

Woensdagavond brak door hevige regenval de Patel-dam door in de plaats Solai in de Rift Vallei, 190 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Nairobi. Ooggetuigen vertelden dat ze een knal hoorden en toen een 2- kilometerlange muur van water op zich af zagen komen die het land overspoelde en huizen meesleurde. Honderden families sloegen op de vlucht voor het water. Het Rode Kruis zegt 38 mensen te hebben gered uit het water.

Veronica Wanjiku Ngigi (67) was thuis thee aan het maken voor haar zoon toen zijn vrouw binnen kwam rennen om te vertellen dat de dam was doorgebroken en snel hogerop moesten zien te komen. ‘Het was een zee van water. Mijn buurman werd tegen zijn huis gesmakt door het water en kon niet wegkomen’, zo vertelde ze persbureau Reuters. ‘Hij was blind dus kon niet rennen. Zijn lichaam vonden ze de volgende ochtend. Ook mijn andere buren zijn dood. Onze huizen zijn vernield.’

Regenval

De Rift Vallei, waar bloemen en groenten worden gekweekt voor export naar Europa, is vol gebouwd met irrigatiedammen. De Patel-dam was in handen van een commercieel landbouwbedrijf. De dammuur was onder druk komen te staan door de overvloedige regenval waar Oost-Afrika de afgelopen weken door is getroffen. De regen komt na een periode van ernstige droogte die voor hongersnood heeft gezorgd in vooral het noorden van het land en in buurlanden Somalië en Ethiopië.

Volgens Lee Kinyanjui, de gouverneur van het gebied, zijn zeker 450 huizen verwoest en 2000 families dakloos geworden. Om meer rampen te voorkomen zijn ingenieurs naar nog drie andere dammen gestuurd voor inspectie. De regen heeft al meer dan 130 slachtoffers gemaakt in Kenia. Meer dan 222 duizend inwoners zijn gedwongen te verhuizen omdat hun huizen of land zijn ondergelopen.