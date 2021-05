45 duizend vrijwilligers melden zich om bizons te doden bij Grand Canyon

Amerikaanse bizons in de Rocky Mountains. Beeld REUTERS

Al mag het officieel geen jacht heten: jagen is namelijk verboden in de Amerikaanse nationale parken. Maar het aantal bizons aan de noordkant van de kloof is de afgelopen jaren zo gestegen dat zij schade dreigen aan te brengen aan het water, de vegetatie en archeologische waardevolle plekken. Er struinen nu 600 bizons rond, de National Park Service (NPS) wil dat aantal terugbrengen tot onder de 200.

De afgelopen jaren zijn er al bizons gevangen en verplaatst, maar nu zijn er rigoureuzere maatregelen nodig, vindt de NPS. Vorige maand werd daarom een loterij uitgeschreven. Alle Amerikanen van boven de 18, zonder strafblad of een geschiedenis van milieu-overtredingen, met een eigen wapen en de vaardigheden om daarmee om te gaan, en de bereidheid om ook in extreem weer een paar dagen op zoek te gaan naar de bizons in het ruwe en soms besneeuwde terrein, konden zich inschrijven.

Vooraf had de NPS al op grote belangstelling gerekend, en die verwachting kwam uit. Van de 45 duizend ingeschreven, worden er 25 ingeloot. Die moeten een test doen, waarna er 12 in september onder leiding van professionals in september de natuur ingaan.

De dieren die zij schieten mogen zij niet zelf houden - dat zou te veel op een jacht gaan lijken. Maar alle karkassen worden verzameld, en na afloop mogelijk verdeeld.

Kop en huid

Er woedt al jaren discussie over hoe de overbevolking van de bizons moet worden aangepakt. De jachtvereniging - met steun van de Republikeinen - vindt al jaren dat jagers het gebied in zouden moeten mogen - en dat jagers dan de kop en de huid van het geschoten dier mee naar huis zouden mogen nemen. Het Nationaal Park heeft dat altijd tegen gehouden.

Ook nu klinkt er kritiek. Milieuorganisaties zijn bang voor de precedentwerking van het huidige besluit, zien liever dat er helemaal geen bizons meer worden toegelaten op zo’n toeristische plek (de Grand Canyon trekt 6 miljoen toeristen per jaar), of vinden het valsspelen: de bizons zijn immers aan mensen gewend.

Een bizon kan zo’n 900 kilo zwaar worden. Ooit leefden er tussen de 30 en 60 miljoen dieren op de uitgestrekte prairies van Noord-Amerika. Tot de Europeanen kwamen en de dieren bijna uitstierven: eind 19de eeuw waren er nog zo’n 400 over. Inmiddels leven er ongeveer 30 duizend in de Verenigde Staten.