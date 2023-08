45 doden bij reeks politie-acties in Brazilië, critici eisen onafhankelijk onderzoek

Woensdag gingen mensen in Guaruja de straat op om te protesteren tegen de politie-acties. Beeld AP

De razzia begon vrijdag in de deelstaat São Paolo, nadat een jonge politieman een dag eerder werd gedood tijdens een patrouille in havenstad Guaruja. Ongeveer 600 agenten werden bij de acties ingezet. Volgens lokale autoriteiten zijn daarbij 16 mensen gedood en 58 verdachten gearresteerd. Bovendien zijn 400 kilo drugs en 18 wapens in beslag genomen.

Ook de noordoostelijke deelstaat Bahia was deze week toneel van gevechten tussen bendes en politie. Tussen vrijdag en maandag kwamen bij gevechten tussen bendes en politie 19 mensen om het leven. En woensdag was het raak nabij Rio de Janeiro. In de favela Complexo da Penha zijn toen tien mensen gedood tijdens een vuurgevecht tussen de politie en drugscriminelen.

Onafhankelijk onderzoek

Veiligheidsexperts en mensenrechtenorganisaties, waaronder medewerkers van de Braziliaanse mensenrechtenorganisatie Arns Commission en Amnesty International, noemen het politieoptreden een uit wraakzucht aangericht bloedbad. Ze eisen daarom een onafhankelijk onderzoek. ‘De doden vielen opzettelijk. De staat São Paulo moet deze golf van geweld beteugelen’, zei Dimitri Sales, voorzitter van de mensenrechtenwaakhond van deelstaat São Paulo aan nieuwszender GloboNews. Ook justitieminister Flavio Dino heeft de actie van de politie veroordeeld.

Tarcísio de Freitas, de rechtse gouverneur van de deelstaat en minister onder de vorige president Jair Bolsonaro, meent echter dat de politie-acties gerechtvaardigd zijn. Dat de politie overmatig geweld zou hebben toegepast noemt hij ‘verzinsels’. De operatie in zijn deelstaat is bovendien nog niet ten einde, laat hij weten: tot eind augustus blijven zijn agenten acties uitvoeren.

‘Het is verontrustend dat de gouverneur en de staatssecretaris van Veiligheid verklaren dat er geen mensenrechtenschendingen waren, nog voordat er zelfs maar een onderzoek heeft plaatsgevonden. Dit is in feite een goedkeuring van willekeurige praktijken,’ zei Oscar Vilhena, advocaat en lid van de Arns Commissie, tegen Globo News.

Initiatieven tot verbetering

In Brazilië gaan steeds meer stemmen op om politie-invallen te onderzoeken op schendingen van mensenrechten, aangezien er regelmatig sprake is van bruut geweld met dodelijke afloop. Er zijn de afgelopen jaren enkele initiatieven genomen om de situatie te verbeteren. Zo zijn in São Paulo sinds 2020 bodycams geïntroduceerd voor de politie. Twee jaar nadat het programma is ingevoerd daalde het aantal mensen dat door de politie werd gedood met 61 procent.

Er vallen jaarlijks veel doden door politiekogels. Het landelijke Forum voor Openbare Veiligheid becijferde dat er vorig jaar 6.429 mensen zijn gedood door de politie in Brazilië, een gemiddelde van 17 per dag.