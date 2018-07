41 leerlingen van VMBO Maastricht krijgen alsnog diploma, anderen nog onzeker over inhaaltoetsen

Leerlingen van het VMBO Maastricht die te horen kregen dat hun eindexamens ongeldig waren verklaard in de kamer van Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Foto ANP

Eind juni maakte het ministerie bekend dat de examens van 354 leerlingen van VMBO Maastricht ongeldig zouden worden verklaard, omdat de schoolexamens niet volgens de regels waren afgenomen. Onderwijsminister Arie Slob schreef toen aan de Tweede Kamer dat de kansen om alsnog een diploma te halen ‘voor het overgrote deel van de leerlingen helaas zeer beperkt zijn’.

Dat lijkt nu mee te vallen. Vrijdag schreef de andere onderwijsminister, Ingrid van Engelshoven, dat dertig leerlingen bij nader inzien geen enkele aanvullende toets hoeven te maken. Komende woensdag stelt de examencommissie tijdens een vergadering formeel vast of deze leerlingen inderdaad geslaagd zijn. Dit geldt ook voor elf leerlingen die vorige week een voldoende haalden voor een hersteltoets voor het vak maatschappijleer. Zij vulden daarmee het laatste hiaat in hun examenprogramma.

De overige leerlingen – met uitzondering van de twintig die sowieso gezakt zijn – doen eind augustus nog hersteltoetsen. Voor de voorbereiding daarvan kunnen ze terecht op een zomerschool. Volgens Van Engelshoven zijn alle leerlingen nu geïnformeerd ‘over wat de uitkomst van het aanvullend onderzoek betekent voor hun individuele situatie. Zij mogen ervan uitgaan dat deze informatie correct is.’

Toch bestaat er nog veel onzekerheid bij de leerlingen, zegt Ingeborg Dijkstra die als onderwijsconsulent in contact staat met tientallen gedupeerde gezinnen. Ja, iedereen heeft bericht gekregen van de school en er zijn overzichten waarop leerlingen kunnen zien welke toetsen ze nog moeten herkansen. ‘Maar dat overzicht is heel ingewikkeld en bovendien staat er soms in maar twee woorden om welke lesstof het gaat. Dat is niet genoeg. Ze moeten duidelijker aangeven welke hoofdstukken in zo’n toets aan bod komen.’

Ook Iris den Ridder zegt dat nog steeds niet alles duidelijk is. Haar zestienjarige zoon weet nu dat hij nog een biologietoets moet doen, maar welke stof daarin aan bod komt is onbekend. ‘De toets gaat over het thema ‘mens en milieu’, maar de codes in het overzicht dat we kregen verwijzen naar hoofdstukken over schimmels en bacteriën. Dat klopt volgens mij niet. We hebben de biologiedocent gebeld, maar die wist het ook niet.’

Woordvoerder Paul 't Lam van VMBO Maastricht laat desgevraagd weten dat de school met alle leerlingen telefonisch contact heeft gehad over de toetsen die ze nog moeten maken. ‘Het zou nu duidelijk moeten zijn waar ze aan toe zijn. En als ze nog vragen hebben, wat ik me kan voorstellen, dan kunnen ze te rade gaan bij de docenten. Dat hebben we iedereen vrijdag ook per mail laten weten.’

Volgens de woordvoerder heeft de school de komende weken ‘voldoende’ mensen beschikbaar om vragen per mail of telefoon te beantwoorden. ‘Er zitten docenten en teamleiders klaar en als er veel vragen zijn schakelen we bij.’

Bezorgde moeder van #leerling van #vmbomaastricht vanmorgen via telefoon: "Weet je, Ingeborg, ik zou bijna willen dat we gisteren te horen kregen dat onze zoon definitief gezakt was. Dan hadden we tenminste duidelijkheid. Nu moeten we nog steeds afwachten.We kunnen niet meer." Ingeborg Dijkstra

Dat stelt de leerlingen en hun ouders nog niet gerust. Ze zijn ‘boos, wantrouwend en sceptisch’ , zegt onderwijsconsulent Dijkstra, omdat de informatie die ze krijgen steeds verandert. ‘Eerst leek het of leerlingen nog twintig toetsen moesten inhalen, toen werden het er tien en nu is het er soms nog maar één. Ouders kunnen daar met hun gezonde verstand niet bij.’

Den Ridder: ‘Ik zou willen dat ze die kinderen de garantie konden geven dat ze straks ook daadwerkelijk een diploma hebben. Er zijn afspraken met de mbo’s gemaakt, zodat ze daar straks al kunnen beginnen voordat ze hun diploma hebben. Je moet er toch niet aan denken dat ze vervolgens niet slagen. Dan moeten ze na een paar weken mbo weer terug naar het vmbo. Hebben ze daar wel over nagedacht?’