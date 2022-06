40 euro voor een pakje sigaretten: ‘Ik laat me door zo’n prijsverhoging niet stoppen’

Markering rookvrije zone bij het Nova College in Haarlem. Iets verderop staan jongeren te roken. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Roken heeft geen enkel voordeel’, zegt Noa (18). Toch steken zij en haar vriendin Sem (18) op de stoep naast het Nova College op de Zijlweg in Haarlem allebei een sigaret op, nog geen 5 meter daarvandaan markeert een bordje een ‘rookvrij terrein’. Eerst rookten ze alleen op feestjes, maar afgelopen zomer werd het een gewoonte. Noa: ‘Tussen de feestjes in zit zo’n pakje gewoon in je zak. Dan rook je er voor de gezelligheid eentje op een terras en voor je het weet is de verleiding ook overdag te groot.’

Op de tot rokersplek gebombardeerde stoep naast het mbo in Haarlem wisselen rokende jongeren elkaar af. De tegels zijn bezaaid met peuken. Sabrina (17) staat er ook. ‘Op mijn 6de rolde ik een A4’tje op en stak ik dat aan op het balkon om mijn ouders na te doen. Ook Sem kreeg het voorbeeld thuis mee. Nu rookt ze ’s ochtends met haar moeder een sigaretje onder de afzuigkap.

Om jongeren van het roken af te helpen, wil staatssecretaris Maarten van Ooijen (CU) van Volksgezondheid de prijs van een pakje sigaretten vanaf 2025 stapsgewijs verhogen met bijvoorbeeld 2 euro per jaar, bevestigen ingewijden aan de Volkskrant. Een pakje sigaretten dat nu 8 euro kost, moet in 2040 ten minste 40 euro gaan kosten.

Van 20 naar 5 procent

Het plan van Van Ooijen is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord dat in 2018 is gesloten. Daarin is afgesproken dat in 2040 nog maar 5 procent van de volwassenen rookt. Op dit moment rookt 20 procent van de Nederlandse volwassenen nog weleens. Eerder is al een accijnsverhoging aangekondigd: in 2025 wordt de prijs van een pakje sigaretten 10 euro. Van Ooijen wil deze accijnsverhoging nu doortrekken. De ministerraad moet zijn plannen nog goedkeuren

Het is een goede aanpak, vindt Marc Willemsen, hoofd van de afdeling tabaksontmoediging bij het Trimbos-instituut. ‘Rokers stoppen het snelst als de prijs van tabak regelmatig en fors blijft stijgen.’ Uit een onderzoek van het RIVM blijkt dat vooral jongeren gevoelig zijn voor zo’n prijsstijging.

‘Ik moet maar eens stoppen’, zucht Sander Harks (24), zittend op een bankje voor de Haarlemse vestiging van Hogeschool Inholland, met een sigaret in de hand. Zijn eerste rookte hij op zijn 16de, midden in de nacht, uit een rondslingerend pakje van de ouders van een vriend. Toen zwoer hij: als een pakje duurder wordt dan 10 euro, is het klaar. ‘Dat komt nu behoorlijk in de buurt.’ Voor Alexia (17) wegen de kosten niet zo zwaar. Haar moeder koopt een pot tabak en maakt haar sigaretten zelf, ook voor Alexia. Zij stopt pas als ze kinderen wil.

Experimenten

Andere landen experimenteren al met prijsstijgingen van sigaretten. Australië verhoogt sinds 2013 ieder jaar de prijs van een pakje sigaretten met 12,5 procent. Op dit moment kost een pakje van 20 stuks daar omgerekend 26 euro. Ook dichterbij, in Groot-Brittannië, Ierland en Frankrijk, is de prijs van een pakje sigaretten de grens van 10 euro al gepasseerd. In België en Duitsland zijn sigaretten nu iets goedkoper dan in Nederland, maar beide landen hebben nog geen plannen voor een forse prijsverhoging.

‘Dat in België en Duitsland de prijzen lager liggen, is niet perse een belemmering’, zegt Marc Willemsen van het Trimbos instituut. ‘Mensen die aan de grens wonen zullen een pakje gaan halen in het buitenland, maar het is maar een kleine groep mensen voor wie dat loont. Bovendien, als Nederland de prijzen verhoogt, is dat voor België en Duitsland een extra stimulans om hun prijzen te verhogen.’

Het zwarte circuit

‘Ik laat me door zo’n prijsverhoging niet stoppen’, zegt Sabrina, terwijl ze de wikkel van haar pakje Marlboro trekt. ‘Dan ga ik wel naar Spanje of Luxemburg voor een slof sigaretten.’ De maatregel van de staatssecretaris werkt alleen de sigarettenhandel in het zwarte circuit in de hand, denkt zij. Een business waar jongeren de weg nu ook al kennen. Sabrina koopt haar pakjes ook weleens over van vrienden die net flink hebben ingekocht in het buitenland.

Angelique (21), die ook een rookpauze neemt, kan dat beamen. Als zij vroeger in het winkelcentrum om een Turkse pizza vroeg, kreeg ze onder de toonbank een pakje sigaretten uit het buitenland toegeschoven. 5 euro betaalde ze ervoor. Nu is ze dat adresje kwijt en betaalt ze meer dan 100 euro per maand aan sigaretten. Geld dat ze liever anders zou besteden, maar het is moeilijk om te stoppen: haar vriend rookt ook. Toch wil ze binnenkort stoppen want over een paar jaar wil ze kinderen. ‘Bovendien moet ik stoppen voordat ik rimpels krijg.’