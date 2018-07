4,7 miljard dollar schadevergoeding na eierstokkanker door asbest in talkpoeder

Een jury in het Amerikaanse St. Louis heeft donderdag een schadevergoeding van bijna 4,7 miljard dollar (zo'n 4,4 miljard euro) toegewezen aan 22 vrouwen en hun families. Die beschuldigen de fabrikant van verzorgingsproducten Johnson & Johnson ervan dat asbest in talkpoeder van het bedrijf heeft bijgedragen aan eierstokkanker bij de vrouwen.

Mark Lanier, hoofdadvocaat voor de eisers, zei in een verklaring dat Johnson & Johnson gedurende veertig jaar bewijs had achtergehouden dat er asbest in zijn producten zit.

Medische experts getuigden tijdens het zes weken durende proces dat het kankerverwekkende asbest is vermengd met minerale talk, het basisbestanddeel van de babypoeder en doucheproducten van het bedrijf. Advocaten van de eisers zeiden dat bij veel van de vrouwen asbestvezels en talkdeeltjes zijn gevonden in het weefsel van de eierstokken. Zes van de 22 vrouwen die de klacht indienden zijn aan eierstokkanker overleden.

Oneerlijk proces

Johnson & Johnson noemde de uitspraak het resultaat van een oneerlijk proces, waarbij de vrouwen het bedrijf konden aanklagen in de staat Missouri, hoewel de meesten van hen daar niet wonen. Het bedrijf, dat verwikkeld is in negenduizend soortgelijke zaken, gaat in beroep tegen de uitspraak. 'Johnson & Johnson blijft ervan overtuigd dat zijn producten geen asbest bevatten en geen eierstokkanker veroorzaken. We zullen alle beroepsmogelijkheden benutten', aldus een woordvoerster van het bedrijf.