4.500 waterscouts komen bijeen in de Flevopolder: ‘Op scouting schaamt niemand zich. Het boeit allemaal niet’

Watergevecht op Nawaka, dat wordt gehouden bij Zeewolde. Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

De boot van de Cornelis Lely-scoutinggroep uit Almere ligt nog aan de steiger, omdat er eerst getankt moet worden voor ze uitvaren. De vijftien scouts maken zich klaar voor een plons, straks als ze in open water zijn beland. Maar pas op, ze zijn niet zomaar een scoutinggroep, zegt de 17-jarige Jordan. ‘We zijn meer een vriendengroep, dan enkel wat scouts die in dezelfde groep zitten’, zegt hij. ‘En hoe mooi is het om dagen achter elkaar met je vrienden te zeilen?’

De scouts verblijven tien dagen op Nawaka, een groot scoutingkamp dat eens per vier jaar plaatsvindt. Met hen nog ongeveer 4.500 andere scouts in de leeftijd 7 tot en met 18 jaar. De kampstaf bestaat uit ongeveer 700 personen, voornamelijk vrijwilligers; ze zijn een week eerder begonnen met het opbouwen van het kamp. Op het terrein van 70 hectare staan negen subkampen, elk vernoemd naar een eigen ‘wereldwonder’ – van Taj Mahal tot Eiffeltoren, van Vrijheidsbeeld tot Akropolis.

Friese sokken

In gouden letters staat ‘Almere’ geschreven op een van de boten die de Cornelis Lelygroep mee heeft naar Nawaka – een exotisch klinkende naam, die in feite de afkorting is van Nationaal Water Kamp. Het duurde drie of vier uur om alle boten vanaf hun scoutingclub over het water hiernaartoe te slepen.

Jordan draagt niet de kenmerkende groene of beige scoutingblouse en -das, maar een knalroze T-shirt met bijpassende klompen en sokken met Friese vlag. De vijftien vrienden komen niet uit Friesland, Jordan is ‘gewoon fan van de provincie’. In de tien jaar dat hij een scout is, heeft hij de standaarddingen geleerd. Ja, ook knopen leggen. ‘Maar vooral heb ik geleerd om zelfstandig te zijn’, zegt hij. ‘De hele organisatie voor dit kamp, van de boten tot onze tenten, hebben we zelf geregeld.’

Op het kampterrein. Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Scouting is geen sport, maar de meeste activiteiten zijn wel sportief van aard. Naast waterscouting is er ook land- en luchtscouting, elk met de eigen activiteiten. Koepelorganisatie Scouting Nederland, die ook Nawaka op touw heeft gezet, heeft 118 duizend leden, verdeeld over ongeveer duizend scoutingclubs. Tijdens de coronajaren is het ledenaantal met vierduizend toegenomen. Het komt mogelijk doordat er voor jonge kinderen minder maatregelen van kracht waren tijdens de lockdowns, zegt een woordvoerder. ‘Veel vriendjes en vriendinnetjes gingen toen mee met leden, om buiten te kunnen spelen, naast al die thuisscholing. Zij zijn later ook lid geworden’

Akropoliskamp

Langs het pad dat van de ingang van Nawaka naar de steiger loopt, zijn de subkampen versierd volgens het thema van hun wereldwonder. Zo torent een metershoog, geïmproviseerd Vrijheidsbeeld uit boven de ingang van het ene kamp, markeren nepmarmeren pilaren de ingang van het Akropoliskamp en staat er elders een kleinere, roze versie van de Eiffeltoren. De kampeertenten staan er kriskras door elkaar: de ene scout heeft een opgooitent meegenomen, terwijl op andere plekken legertenten staan. De groepen krijgen elke dag de ingrediënten voor een maaltijd, die ze vervolgens zelf moeten klaarmaken op de meegebrachte gasstelletjes.

Iedereen het water in. Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Op het grasveld aan de voet van de dijk rennen honderden jonge scouts door elkaar, bewapend met supersoakers, waterpistolen en flessen water. In een doorweekt wit T-shirt, korte broek en Birkenstock-sandalen aanschouwt subkampleider Mark Paulissen (41) het tafereel. Het mooiste aan scouting vindt hij de saamhorigheid, vertelt hij. ‘Alle leeftijden komen hier om samen gave dingen te doen. Het lijkt alsof overal de verbinding wegebt, maar bij scouting draait het daar juist om.’

Drie dagen voor het begin van het kamp, op maandag, was hij hier al om zijn subkamp te versieren. En het afbreken zal ook nog wel een paar dagen duren, zegt hij. ‘Ik denk dat ik ongeveer twintig dagen van huis ben hiervoor.’ Echt zwaar om al die tijd de scouts te begeleiden, vindt hij het niet. ‘Iedereen heeft hier een scoutingmentaliteit. Als ik zeg dat er iets gedaan moet worden, doet iedereen dat. Je rotzooi opruimen en je spullen afwassen, is voor iedereen vanzelfsprekend.’

Blauwalg

De hittegolf zorgt voor goede omstandigheden voor de wateractiviteiten die op het programma staan. Het dreigende watertekort baart de organisatie weinig zorgen. Het water voor het watergevecht komt uit de tuinslang en is dus leidingwater. Daar heeft de organisatie voor gekozen vanwege de gezondheid van de kinderen. ‘Het water uit het meer kan misschien wat blauwalg bevatten. We willen niet dat alle kinderen op het kamp straks rondlopen met buikgriep’, zegt de woordvoerder. Voor de waterspellen op de opblaaskastelen wordt water uit de vijver gebruikt. ‘Dat loopt via de grond weer terug.’

‘Op scouting schaamt niemand zich. Het boeit hier allemaal niet.’ Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

Hoewel de overgrote meerderheid van de deelnemers uit Nederland komt, zijn er ook tientallen buitenlandse scouts op het terrein te vinden. Zo zijn er groepen uit Israël, Groot-Brittannië en Ierland. Er zijn vijf Oekraïense scouts opgenomen in een Nederlandse groep.

De Engelse Antoni en Vedish, beiden 13 jaar, zijn net klaar met het opblazen van hun reuzesupboard, waar ongeveer acht personen op kunnen staan. Gestoken in een rood zwemvest met allebei een peddel in de hand, staan ze op het punt om met hun groep te water te gaan. ‘We gaan proberen met zoveel mogelijk mensen op het board te staan’, zegt Vedish. ‘En dan elkaar eraf te gooien.’

Het is hun eerste keer op Nawaka. Hun scoutingclub uit Londen komt hier elke vier jaar. Ze hebben gisteren voor het eerst gezeild, ‘wat best goed ging’, zegt Antoni. In Engeland doen de waterscouts meer met roeien dan met zeilen, terwijl dat in Nederland andersom is. Vedish: ‘De Nederlanders verslaan ons met zeilen, maar in een roeiwedstrijd zijn wij beter.’

Zeshonderd boten

Het thema van deze Nawaka-editie is ‘wonderschoon’. Het heeft een dubbele betekenis: het verwijst zowel naar de wereldwonderen als naar het doel van de organisatie om het natuurterrein schoon te houden. Het is een van de kernwaarden van scouting, om goed voor de natuur te zorgen. Andere zijn maatschappelijke inzet, zoals de eigen buurt opruimen, samenwerken en persoonlijke ontwikkeling. Bij die laatste horen de insignes die scouts krijgen als ze bepaalde vaardigheden hebben bemachtigd en de toets daarvoor succesvol hebben afgerond. Het zijn de badges die ze daarna op hun scoutingblouse mogen vastspelden.

Net iets over de dijk ligt het Nuldernauw, een van de Veluwerandmeren waar het kamp aan ligt. De normale steiger is drie keer zo lang gemaakt, met aan beide kanten vertakkingen. Zo zijn er genoeg ligplaatsen voor de ruim zeshonderd boten die de scouts hebben meegenomen. Het zijn voornamelijk lelievletten: stalen scoutingsboten die voor roeien, zeilen en wrikken kunnen worden gebruikt.

Scouts van het Taj Nahal-team. Beeld Daniel Rosenthal / de Volkskrant

‘Wrikken’, zegt waterscout Ivar (17) terwijl hij de wrikriem oppakt vanaf de bodem van de boot, ‘is wanneer je deze in dat deukje net naast de motor legt.’ De lange houten wrikriem – die iets zwaarder en dikker is dan een roeiriem – laat hij rusten in het wrikgat en schuin het water in zakken. ‘En dan ga je wrikken om vooruit te komen.’ Met het andere uiterste van de riem boven zijn schouder begint hij kleine ronde bewegingen te maken. En inderdaad, de boot schiet een stukje vooruit tot het wordt tegengehouden door de touwen waarmee het vastligt.

De paarse teamkleur van de Taj Mahal-subgroep is bij de scouts flink doorgevoerd in hun outfit én haar. De verpakkingen paarse haarverf en -bleekmiddel liggen in het midden van de groep van elf. Alle randjes van het donkere haar van groepsleider Rutger Vollenberg (26) worden zorgvuldig ingesmeerd met bleek door Miriam van Leent (18). Andere leden van de groep zijn al aan de beurt geweest, te zien aan het paarse hoofdhaar en de paarse ringbaarden. ‘Op scouting schaamt niemand zich. Het boeit hier allemaal niet’, zegt een van de scouts, die wacht op haar beurt voor een paarse streep langs haar scheiding.