390 euro boete voor even te dicht bij elkaar komen? ‘Dat is oneerlijk’

Op De Wallen worden mensen aangesproken die zich niet aan de mondkapjesverplichting houden, die in de zomer op sommige drukke plekke in Amsterdam van kracht was. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De ene was na het sporten met twee bekenden weggefietst – iets te dicht bij elkaar. De ander had samen met iemand anders in één auto gezeten, met een vriendin ernaast gehurkt. De derde had met twee vrienden bij een bankje rondgehangen. Alle drie hadden ze een boete gekregen voor onvoldoende afstand houden. En alle drie vonden ze dat onterecht.

Vier verdachten stonden op de rol, drie kwamen er opdagen om hun onschuld te bepleiten.

Onder hen de 19-jarige Bilal el K., die bezwoer dat hij en zijn vrienden op het bankje voortdurend afstand hadden gehouden. ‘Alleen toen we een flesje water aan elkaar doorgaven is dat misschien even niet gelukt.’ Romy P. (20) zei tegen de rechter dat haar vriendin slechts even een tas uit de auto wilde halen, waar haar sigaretten in zaten. Toevallig zag een agent dat.

Roel J., een 37-jarige consultant, werd beboet na het hardlopen met een paar bekenden. Ze deden hun best anderhalve meter afstand te houden, benadrukte J. ‘Bij het wegfietsen zijn we misschien iets dichter bij elkaar gekomen. Maar dat ging om seconden.’

Wat hem en de anderen nog het meest stak: ze hadden géén waarschuwing gehad. ‘Op de site van de politie staat dat eerst wordt gewaarschuwd en dan pas beboet’, bepleitte J. ‘Wij kregen meteen een boete.’

Dat is oneerlijk, vond ook El K. Zelfs minister Grapperhaus, de opperste handhaver, ging in de fout op zijn bruiloftsfeest, benadrukte hij. ‘En dat is toch een groot voorbeeld.’ Overigens werd ook de minister beboet.

Hun pleidooien vonden geen genade bij het Openbaar Ministerie (OM). Dat maakte maandag bekend dat sinds 16 maart 17.200 strafbeschikkingen zijn opgelegd voor overtreding van de coronaregels, vooral in de eerste drie maanden van de crisis: sinds eind juni zijn veel minder boetes uitgedeeld dan daarvoor. Bijna zevenduizend mensen hebben bezwaar aangetekend. Die zaken moeten de komende maanden voorkomen. Daar wordt met interesse naar uitgekeken; sommige juristen verwachten dat veel boetes geen standhouden voor de rechter.

Maar volgens de officier van justitie in Utrecht is er geen enkele reden om te twijfelen aan de geldigheid van de boetes. ‘Als iemand een jaar geleden had gezegd dat we hier nu bij elkaar zouden zitten omdat mensen geen afstand tot elkaar hebben gehouden, zouden we erom lachen. Toch is dat de realiteit.’

Een overtreding is een overtreding, betoogde de officier. Ook al is het maar heel even gebeurd. ‘Dat hoeft niet eens bewust te zijn. Het coronavirus is alleen terug te dringen als iedereen zich aan de regels houdt.’

Ze toonde wel begrip voor de financiële positie van El K. en P. die nog studeren en geen inkomen hebben. Voor hen was ze bereid de boete van 390 euro terug te brengen tot 300 euro voorwaardelijk en 90 euro direct te betalen.

De kantonrechter, die meteen uitspraak deed, ging daar grotendeels in mee. De boetes zijn uitgedeeld in april, benadrukte hij, toen de coronacrisis op zijn hoogst was en de ic’s vol lagen. ‘Dan is die anderhalvemetermaatregel heel belangrijk.’ Politieagenten kúnnen een waarschuwing uitdelen voor ze tot boetes overgaan. ‘Maar dat is niet verplicht.’

De rechter sloot zich aan bij de eisen van het OM tegen El K. en P. Voor J. toonde hij enige clementie. ‘Ik zie dat als een incidentele overtreding van iemand die te goeder trouw is.’ Hij veroordeelde J. tot een boete van 200 euro voorwaardelijk en 190 euro onvoorwaardelijk.

De veroordeelden kunnen in hoger beroep gaan. El K. zal dat niet doen. P. evenmin, zei haar vader. ‘Ik denk dat ze haar lesje nu wel geleerd heeft.’