37 politieke partijen verkiesbaar, nieuw record

Johan Vlemmix van de Feestpartij bij de Kiesraad. Beeld ANP

De draaideur van het Haagse pand waarin de Kiesraad gevestigd is, draaide maandag overuren. 41 partijen leverden hun kandidatenlijst aan, maar het stembiljet kon nog niet naar de drukker: maar liefst 35 van die partijen kampten met zogenoemde verzuimen, zoals onjuist ingevulde kieslijsten of een tekort aan ondersteuningsverklaringen. Die partijen hadden tot donderdagmiddag om hun huiswerk alsnog op orde te krijgen.

Dat is 37 partijen gelukt, hoewel dat getal vertekent. Lang niet alle partijen doen overal mee, omdat zij in bepaalde regionale kieskringen niet voldoende ondersteuningsverklaringen wisten te halen. Zo kunnen inwoners van Bonaire bijvoorbeeld niet stemmen op de partij Splinter van lijsttrekker Femke Merel van Kooten, voorheen onder meer Kamerlid van Partij voor de Dieren en kortstondig lid van 50Plus. Zeven partijen doen in minder dan de helft van de twintig kieskringen mee. Het stembiljet zal dus per regio verschillen.

Feestpartij

Carnavalszanger Johan Vlemmix doet voor de vierde keer mee aan de verkiezingen, dit keer met zijn Feestpartij. Helemaal nieuw zijn jongerenpartij Jong, de BoerenBurgerbeweging en Nida. De ‘coronasceptische’ partij Vrij en Sociaal Nederland (VSN) viel na geruzie uit elkaar in een ‘echte’ VSN-lijst en een blancolijst van oud-voorzitter Anna Zeven, die beide meedoen aan de verkiezingen.

Vier partijen haakten na het indienen van hun kieslijsten alsnog af omdat zij in geen enkele kieskring voldoende ondersteuningen binnenhaalden. Maar ook andere verwachte namen ontbreken. Nick Kouwenhoven, oud-woordvoerder van Mark Rutte, zou op plek vier van Lijst Henk Krol verschijnen, maar stelt zich toch niet beschikbaar. Hij geeft de voorkeur aan zijn werk als communicatiestrateeg.

Ook werd maandag al duidelijk dat Henk Otten niet meer meedoet. De senator vertrok in 2019 bij Forum voor Democratie, begon zijn eigen GO (Groep Otten), wilde met Henk Krol de toekomst in, maar kreeg ook met Krol ruzie en doet nu helemaal niet meer mee. ‘In deze splintersmurrie gaan wij deze ronde niet meedoen’, zegt hij. ‘Bij de kiezer komt een afkeer van dit soort clubjes en dit is voor ons niet het goede moment.’ Het betekent niet dat Otten na zijn senatorschap uit Den Haag verdwijnt. ‘Het nieuwe kabinet zal niet zo lang zitten. Onze website is nu go2021.nl, maar we hebben de varianten met de komende jaartallen alvast vastgelegd.’