37.000 euro wachtgeld: Klaas Dijkhoff begrijpt de ophef niet

Klaas Dijkhoff is zich van geen kwaad bewust: wachtgeld hoort er nou eenmaal bij. Intussen hebben minister Bijleveld en staatssecretaris Snel opnieuw heel wat uit te leggen aan de Kamer.

GESPREK VAN DE DAG

37 duizend euro

Wachtgeld behoort op het Binnenhof tot de minder populaire gespreksonderwerpen. Het grootste deel van Nederland vindt de regeling veel te royaal in vergelijking met de werkloosheidsuitkering voor gewone mensen. Aangezien politici dat weten, kijken zij doorgaans wel uit om er publiekelijk hun nek voor uit te steken. Wachtgeld wordt bij voorkeur in stilte geïncasseerd en met weinig verve verdedigd.

Toch kan iedere politicoloog vertellen waarom een volwassen parlementaire democratie niet zonder fatsoenlijke wachtgeldregeling kan: een land dat van mensen verwacht dat ze hun baan of hun bedrijf opgeven voor een functie met een hoog afbreukrisico en zonder enige vorm van ontslagbescherming, dient te zorgen voor een degelijk vangnet. De kwaliteit van ons openbaar bestuur mag wat kosten.

Toch zijn er van die dagen dat zelfs dat betoog maar weinigen overtuigt. Vandaag is zo'n dag, nu uit onderzoek van onze verslaggevers Frank Hendrickx en Erik Verwiel opnieuw blijkt dat niet alle politici even prudent met hun wachtgeld omspringen. Het begon met SGP-partijvoorzitter Peter Zevenbergen die bovenop zijn goedbetaalde baan als schooldirecteur ook nog ruim 1400 euro per maand aan wachtgeld ontving.

Vervolgens bleek een reeks gemeenten het wachtgeld te gebruiken om de vorming van grote bestuurscolleges mogelijk te maken: voormalige voltijdwethouders gaan door als deeltijders, met wachtgeld ter aanvulling van hun inkomen. En nu blijken ook enkele Tweede Kamerleden wachtgeld te accepteren bovenop hun niet geringe standaardvergoeding. VVD-fractieleider Dijkhoff maakt het het bontst: hij incasseert als voormalig bewindspersoon nog altijd 37 duizend euro aan wachtgeld per jaar. Tot afgelopen zomer was het zelfs 66 duizend euro.

Dat is niet vanzelfsprekend. Andere voormalige bewindslieden, zoals de PvdA-Kamerleden Asscher en Ploumen, zagen van hun recht op aanvullend wachtgeld af. GroenLinks voelde nattigheid en dwong het Kamerlid Isabelle Diks deze week al tot terugbetalen voordat de onthulling over haar aanvullend wachtgeld in de Volkskrant stond. ‘We vinden dit moeilijk uit te leggen’, kreeg Diks van haar partij te horen.

Weet je. Ik ben het met jullie eens. Ik had dit niet zo moeten zeggen en had het wachtgeld niet moeten aannemen. Ik heb de regeling stopgezet en zal het geld terugbetalen. — Isabelle Diks (@IsabelleDiks) 26 november 2019

Daarmee is Dijkhoff het niet eens. Wachtgeld is uitgesteld loon, redeneerde hij vanochtend in zijn eerste reactie. Hij begrijpt daarom werkelijk de ophef niet, zei hij later vandaag voor de microfoon van BNR. ‘Het zit in de pensioenwet voor ambtsdragers en het is iets wat bij die baan hoort. Ik zie het zo: ik heb een baan, daar hoort een vergoeding bij, die is rechtmatig en die ontvang ik ook.’

Dagkoersen-voorspelling: die opvatting gaat de VVD in toekomstige verkiezingscampagnes nog lang achtervolgen. Om te beginnen morgen in de Tweede Kamer, waar VVD-staatssecretaris Van Ark haar plannen verdedigt om het regime voor bijstandsgerechtigden verder aan te scherpen.

VRAGEN AAN...

Snel en Bijleveld

Ze zijn dit najaar de meest besproken bewindslieden van Rutte III: staatssecretaris Menno Snel van Financiën en minister Ank Bijleveld van Defensie. Vandaag werd hun gemoed er niet lichter op. Snel wacht binnenkort toch al een loodzwaar Kamerdebat over de ontspoorde fraudebestrijding bij de Belastingdienst en kreeg vandaag een nieuwe reeks Kamervragen op zijn bord: parlementariërs eisen voor woensdagmiddag 18.00 uur de stukken op waaruit volgens Trouw en RTL Nieuws blijkt dat de Belastingdienst al in 2015 wist dat het mis ging met het onrechtmatig stopzetten van toeslagen.

Bijleveld op haar beurt heeft ook nog heel wat uit leggen. Weliswaar blijkt uit haar feitenrelaas over de burgerslachtoffers in Irak dat premier Rutte destijds weinig aanleiding zag om er lang bij stil te staan, maar ook wordt duidelijk dat het ministerie van Defensie hem daar bijzonder weinig aanleiding toe gaf. Hoewel na het bombardement in Hawija snel duidelijk was dat er reden was tot zorg, koos het ministerie vanaf de eerste dag voor de strikt formele benadering: het ene onderzoek volgde op het andere, met als gevolg dat de Tweede Kamer uiteindelijk pas ruim vier jaar later op de hoogte kwam van wat er was gebeurd. En dan niet eens omdat Bijleveld het de Kamer zelf vertelde.

De roep om een beter protocol zal deze week alleen maar verder aanzwellen.

EN DAN DIT NOG

Ondernemers op de bres voor het Ceta-verdrag

De dreigende ondergang van het Europees-Canadese handelsverdrag (Ceta) in het Nederlandse parlement leidt tot groeiende zorgen onder ondernemers. In een petitie die dinsdag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden roepen internationale en logistieke bedrijven op om het verdrag niet te torpederen. Sinds de oppositiepartijen GroenLinks en de PvdA hun steun voor het akkoord introkken, is de toekomst van Ceta onzeker.

Offensief tegen kindprostitutie

Nederland moet gaan investeren in het tegengaan van kindprostitutie en seksueel misbruik in Azië. Ook moet er meer worden geïnvesteerd in de mondiale strijd tegen ontbossing en bescherming van bijvoorbeeld het Amazonewoud. Voor plannen hieromtrent van respectievelijk ChristenUnie en D66 bestaat bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking deze week voldoende steun, in en buiten de coalitie. Verantwoordelijk minister Kaag reageert later deze week.

