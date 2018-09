36 jaar na moord op vier IKON-journalisten in El Salvador spoort Zembla opdrachtgever op

Onderzoeksprogramma Zembla heeft het brein achter de moord op vier Nederlandse IKON-journalisten in El Salvador opgespoord. De inmiddels 79-jarige Salvadoraanse kolonel Mario Reyes Mena, die in 1982 de moord op de journalisten beraamde, woont tegenwoordig in de Verenigde Staten.

Journalist Koos Koster die met drie collega's van de IKON in El Salvador werd vermoord.

De journalisten Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen en Hans ter Laag waren in 1982 in El Salvador voor een reportage over de gewelddadige burgeroorlog in het Midden-Amerikaanse land. Als ze bij een familie die in het guerrillagebied woont aankomen, lopen ze in een hinderlaag van het leger. Ze worden alle vier doodgeschoten.

Het regeringsleger hield lange tijd vol dat ze het alleen hadden gemunt op de rebellen en dat de journalisten om het leven kwamen bij gevechten tussen het leger en de guerillastrijders. Maar uit onderzoek van een commissie van de Verenigde Naties in 1993 blijkt dat er wel degelijk een vooropgezet plan was om de Nederlandse journalisten in een hinderlaag te lokken en te vermoorden. De onderzoekscommissie wees kolonel Reyes Mena aan als opdrachtgever. Hij woonde op dat moment al sinds 1984 in de Verenigde Staten.

Zembla heeft de kolonel opgezocht in zijn woonplaats en gevraagd waarom hij de vier journalisten liet vermoorden. ‘De zaak is al onderzocht, ik ben nooit aangeklaagd. Jullie zijn een onderdeel van een communistisch plan om wraak te nemen’, zo luidt zijn antwoord.

De kolonel zou kunnen worden vervolgd in El Salvador. Een amnestiewet die bepaalt dat verdachten van oorlogsmisdaden tijdens de burgeroorlog vrijuit gaan, is twee jaar geleden namelijk afgeschaft. Gert Kuiper, de broer van de vermoorde journalist Jan Kuiper, heeft begin dit jaar aangifte gedaan in El Salvador, maar de kolonel is tot dusver nog niet aangehouden.