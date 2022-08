‘350 alleenstaande kinderen in Ter Apel van wie 50 op stoelen slapen, begeleiding schiet tekort’

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het al maandenlang zeer druk. Vrijdagavond werden zo’n 400 buitenslapers overgeplaatst naar noodopvanglocaties elders in het land. Beeld ANP

Zo’n 350 alleenstaande minderjarige asielzoekers verblijven momenteel in het aanmeldcentrum in Ter Apel, terwijl dat officieel plek biedt aan slechts 55 van hen. Dat bevestigt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan NRC, na berichtgeving van die krant op basis van anonieme bronnen. Deze kinderen, die zonder ouders of verzorgers reizen, vormen de meest kwetsbare groep vluchtelingen en worden daarom normaal gesproken apart van andere asielzoekers opgevangen.

In Ter Apel is deze groep nu zo groot, dat er niet voldoende ruimte is voor hen. 50 kinderen brengen de nacht door op stoelen in de wachtruimte van de IND. Daar is geen begeleiding, maar alleen beveiliging. De kinderen krijgen magnetronmaaltijden te eten en kunnen naar het toilet, maar er is geen douche.

Voor de driehonderd kinderen die niet bij de IND, maar in de reguliere opvanglocatie van Ter Apel verblijven zijn er overdag zeven begeleiders, en ’s nachts twee. Deze jongeren zouden normaal gesproken binnen enkele dagen na hun asielaanvraag door moeten stromen naar speciale opvangplekken voor jongeren. Maar die plekken zitten momenteel vol, en de IND heeft een achterstand met het verwerken van de asielaanvragen.

Aantal kinderen verdubbeld

In juni constateerden de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd al dat er 170 alleenstaande minderjarige asielzoekers in Ter Apel waren. Dat aantal is inmiddels dus ruim verdubbeld. De organisaties stelden in een ‘signaalbrief’ aan staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) dat de kinderen in Ter Apel niet genoeg begeleiding krijgen. Hun kamers worden vies, samen eten zit er vaak niet in en er ontstaan onveilige situaties omdat groepjes kinderen en jongeren met elkaar ruziën.

Ook kinderombudsman Margrite Kalverboer maakt zich al langer zorgen over de leefomstandigheden van alleenstaande minderjarige asielzoekers in Ter Apel. Na een bezoek aan het aanmeldcentrum in april vertelde ze NRC dat de kinderen ‘mentaal verwaarloosd’ worden. ‘Ze komen uit een situatie van acute stress. Vervolgens stel je ze bloot aan totale verwaarlozing. Wat denk je dat er dan gebeurt? Je verergert hun problemen. Daar is de overheid verantwoordelijk voor.’

Onveilig en onhygiënisch

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het al maandenlang zeer druk. Regelmatig moeten honderden asielzoekers buiten slapen, op het dieptepunt afgelopen week waren dat er maar liefst 700. Hulporganisaties trekken al wekenlang aan de bel over de omstandigheden. Er zijn geen douches, nauwelijks toiletten en de asielzoekers slapen op de grond onder de buitenlucht. De situatie is volgens hulpverleners onveilig en onhygiënisch.

Vrijdagavond werden zo’n 400 buitenslapers overgeplaatst naar noodopvanglocaties in Stadskanaal, Zuidbroek, Almere, Groningen en Utrecht. 250 anderen kozen ervoor om in Ter Apel te blijven, omdat ze bang zijn dat hun asielprocedure anders vertraging oploopt. De locaties in Stadskanaal en Zuidbroek waren maar voor een nacht beschikbaar, dus de ongeveer 200 asielzoekers die daarnaartoe overgeplaatst waren zijn inmiddels weer op het grasveld in Ter Apel.

Het COA probeert naar eigen zeggen meer sanitaire voorzieningen te regelen voor de mensen op het grasveld. Ook hoopt de organisatie op een snellere doorstroom verderop in de asielketen. De ministerraad bereikte gisteren overeenstemming over een pakket maatregelen dat de situatie in Ter Apel moet verlichten, waaronder het beschikbaar maken van woningen zodat statushouders in asielzoekerscentra door kunnen stromen.