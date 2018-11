345 miljoen euro voor nieuwe fietssnelwegen en duizenden extra fietsparkeerplekken

Ondergrondse fietsenstalling bij het centraal station in Haarlem. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vrijdag aangekondigd. Deze zomer maakte staatssecretaris Stientje van Veldhoven al bekend dat het kabinet 100 miljoen euro beschikbaar stelt voor het Nationale Fietsenplan. Daar is inmiddels uit de regio nog 245 miljoen euro bijgekomen.

Bij de stations Rotterdam Alexander en Heerlen komen duizend extra fietsparkeerplaatsen. Station Bijlmer Arena krijgt 1.850 plekken extra. Ook worden er nieuwe ‘snelfietsroutes’ aangelegd, waardoor zonder verkeerslichten grotere afstanden zijn af te leggen. Nederlanders doen ruim 25 procent van hun verplaatsingen per fiets, ofwel 15,5 miljard kilometer per jaar.

Er wordt al enkele jaren gewerkt aan de uitbreiding van het aantal stallingen bij stations. In 2011 werd berekend dat er zonder maatregelen in 2020 een tekort van 82.000 tot 145.000 plaatsen zou zijn. In 2030 zou dat tekort volgens prognoses van het ministerie zelfs oplopen tussen de 92.000 tot 185.000 plekken.

Het kabinet wil fietsen stimuleren omdat het bijdraagt aan ‘belangrijke nationale doelen’ zoals bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Zo wordt in de regio Utrecht onderzocht hoe het voor reizigers aantrekkelijker kan worden om via de stations Lunetten en Overvecht naar onder meer het universiteitscomplex De Uithof te reizen. Verbeteringen in OV- en fiets verbindingen en extra fietsenstallingen moeten hieraan bijdragen. Het rijk, de regio en de stad Utrecht reserveren hier elk 15 miljoen euro voor.

Deze zomer schreeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer: ‘In deze regeerperiode stel ik mijzelf ten doel 200.000 extra forensen uit de auto en op de fiets te krijgen, of op de fiets in combinatie met het OV.’ De fiets moet het fileprobleem bestrijden, de gezondheid van de burger verbeteren en de druk op milieu en luchtkwaliteit verlichten. Je zult maar na een avond stappen in de Utrechtse binnenstad vergeten zijn waar je je fiets hebt neergezet in de gloednieuwe fietsenstalling Stationsplein. Want dat is nu al de grootste fietsenstalling van Nederland. In alle grote steden zijn parkeerplaatsen schaars (behalve in Pyongyang), maar alleen in Amsterdam kun je wanhopig zoeken naar een parkeerplaats voor je fíéts. Als je hem zomaar ergens neerzet, wordt hij door de gemeente losgeknipt en afgevoerd naar Noord-Korea (Sloterdijk).

