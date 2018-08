33.650 honden, hun baasjes én een groep activisten maken zich op voor 's werelds grootste hondenshow in de RAI

Het stroomt aardig vol op de campercamping in Vijfhuizen, waar veel deelnemers aan de grootste hondenshow ter wereld zich verzamelen. Straks staan hier honderden campers met hondenliefhebbers uit de hele wereld die zich in dit stukje Haarlemmermeer voorbereiden op de World Dog Show, die donderdag in de Amsterdamse RAI begint.

Het heeft iets van een reizend circus, die wereld van de hondenshows. De deelnemende baasjes hebben hun tuinstoelen uitgeklapt, kennen elkaar vaak, hun honden zijn achter hekwerkjes gestopt. De ene hondenbezitter komt rechtstreeks van een hondenshow in Polen, de andere heeft als ‘tussenstop’ op de route Rome-Vijfhuizen nog even deelgenomen aan een show in Den Bosch.

‘Behalve van honden moet je ook wel van reizen houden’, bevestigt Raffaela Gianturco die met haar mopshondjes aan de World Dog Show gaat deelnemen. En met een Nederlandse kooiker, hier gekocht, waarvan er in heel Italië maar vier te vinden zijn. Prins Renske, heet de hond, en Raffaela’s vriend Paolo Naples waakt over hem.

Gro Svandalsflona (r) en Finn Helge Olsen uit Noorwegen doen met twee Shetland Sheepdogs aan de competitie mee. Ze hebben net in Polen aan een hondenshow deelgenomen. Gro: ‘De ene heet China en de andere Yahtzee.’ Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

Mascotte

Een van de vier mopshondjes, Puffo, doet overigens niet mee aan de competitie. Puffo is een beetje dikker dan de anderen en heeft een wonderlijke zithouding, alsof de darmflora permanent opspeelt. Maar eigenlijk is Puffo het oogappeltje, zegt Raffaela. ‘Hij werd verstoten door zijn moeder, we hebben hem gered. Hij is nu onze mascotte.’

Wat is er zo leuk aan een hondenshow? De zucht naar erkenning speelt zeker een rol, geven de hondenbezitters toe, maar bovenal is ‘iets’ doen met de hond, en dan als eenheid optreden, al leuk op zichzelf. Een van de bazinnen: ‘Als je iets wint maakt dat nageslacht waardevoller, maar dat interesseert me niks. Je krijgt een bokaaltje. En soms win je ook hondenvoer.’

Keuringen en beoordelingen van de honden verlopen langs een vast patroon. De baas/bazin, ook wel de ‘handler’, loopt een paar rondjes ‘in ring’ met de hond tussen zichzelf en de keurmeesters. Vervolgens wordt de hond ‘in stand’ op raskenmerken, verhoudingen en op het gebit gecontroleerd. Om te kijken hoe het met het zogenaamde ‘gangwerk’ is gesteld, moet de hond even door de ring draven. Na een minuut of wat is het optreden alweer voorbij, tenzij de hond wordt verkozen voor een volgende ronde.

Honderdduizend poepzakjes

Het valt woensdag in Vijfhuizen mee met het geblaf of nerveus gedrag op het kampeerterrein. De honden hebben het ogenschijnlijk reuze naar de zin. Het lijkt alsof ook zij elkaar allemaal kennen. Iets luidruchtiger zal het er vermoedelijk vanaf donderdag in de RAI aan toegaan. Aan de vierdaagse World Dog Show – tevens kwalificatiemoment voor de prestigieuze Britse hondenshow Crufts - nemen liefst 33.650 honden deel, een record. Ze komen vanuit de hele wereld naar Amsterdam, ruim tweeduizend honden vanuit Nederland zelf.



Bij de RAI heeft de organisatie het zo kunnen regelen dat de honden, tussen de showonderdelen door, in het naastgelegen Beatrixpark kunnen worden uitgelaten. Voor de showdeelnemers liggen honderdduizend poepzakjes klaar. De gelukkigen onder de hondenbezitters hebben al maanden geleden een (kortstondige) parkeervoorziening bij de RAI gereserveerd.



Behalve veel geblaf zal er in elk geval donderdag ook nog het geluid van protesterende mensen te horen zijn nabij het tentoonstellingscomplex. Dierenwelzijnsorganisatie Dier & Recht heeft het niet zo op hondenshows. De organisatie van de World Dog Show is erop voorbereid. Zo ver als het bij de laatste Crufts kwam, zal het hier niet komen.

Vijfhuizen- Op een camping in Vijfhuizen zijn deelnemers uit allerlei landen klaar voor de hondenshow in de Rai. Hier Susanna Grkman-Hiljunen met haar scottisch deerhound. bij repo. foto raymond rutting / de volkskrant Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

Activisten

‘Een dierenactiviste sprong ineens de showring in, precies na hét moment, de verkiezing beste hond van de show’, vertelt de Finse Kirsi Knikovsky, die in Amsterdam deelneemt en ook met haar honden bij Crufts aantrad. ‘De winnares kreeg zowat een beroerte!’ De eigenares van de winnende hond, welteverstaan.

De bezwaren van Dier & Recht tegen hondenshows zijn niet nieuw, maar winnen volgens die stichting steeds meer aan kracht. ‘Dierenwelzijn komt steeds beter op de agenda’, zegt Sarah Pesie van Dier & Recht. Zij vindt dat hondenshows, ze bestaan al meer dan een eeuw, alleen maar bijdragen aan wantoestanden in de hondenfokkerij.

Zoals inteelt. Het doorfokken met dieren die alleen maar meer kans lopen op erfelijke aandoeningen. Vooral ook vanwege schoonheidsidealen die niet in het belang zijn van honden zelf, beklemtoont Pesie. Het snuitje van de mopshond moet steeds platter (ademhalingsproblemen), de Shar-pei moet nog meer rimpels hebben (waardoor het zicht wordt aangetast en ademen ook steeds lastiger wordt).

Stressvol

Je hoeft echt niet in dierenwelzijn te hebben doorgestudeerd, zoals zij zelf deed, om te kunnen concluderen dat een hondenshow de dieren ook geen goed doet, zegt Pesie. ‘Ja, als je van jongs af aan bezig bent met het desensibiliseren van die honden, dan willen ze wel. Dat is juist het onethische, je ontneemt een hond zijn eigenheid. Die shows zijn voor veel honden enorm stressvol.’

Susanna Gerkmann-Hiljunen uit Finland heeft drie Scottish Deerhounds. De jongste, Hazel, is nog maar negen maanden, maar even indrukwekkend groot. ‘Gelukkig is het niet meer zo warm. Bij ons zijn hondenshows bij min twintig graden. Buiten!’ Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

Dat er iets aan het kantelen is, als het om hondenshows gaat, blijkt volgens Dier & Recht ook uit de uitlatingen van het nieuwe Amsterdamse gemeentebestuur. Op vragen van GroenLinks laat het college doorschemeren ook niet zo blij te zijn met de show, maar ook dat het niet zo eenvoudig is om in te grijpen omdat de RAI zelf vergunninghouder is. ‘Het beleid is erop gericht om het aantal evenementen met dieren in Amsterdam terug te dringen.’

Die toon vloekt met wat wijlen burgemeester Eberhard van der Laan in het ‘bidbook’ schreef waarmee de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland – de overkoepelende organisatie waarbij alle rasverenigingen zijn aangesloten – een aantal jaren de organisatie van de World Dog Show binnensleepte. Diens aanbeveling in het kort: Amsterdam is een zeer hondvriendelijke stad en het zal de deelnemers aan niets ontbreken.

Uitstekende reputatie

In zijn kantoor in Oud-Zuid vertelt Raad van Beheer-directeur Rony Doedijns met trots hoe ’s werelds grootste hondenshow via de in Brussel zetelende Fedération Cynologique Internationale (FCI) aan Amsterdam is toegewezen. Nederland geniet een uitstekende reputatie als het gaat om het bestrijden van wantoestanden in de rashondenfokkerij en op het gebied van de gezondheidskeuringen van honden, verzekert Doedijns.

Hijzelf is straks keurmeester tijdens het evenement (‘Ik ben een van de vier Nederlanders die op alle rassen mag keuren’) en hij beklemtoont dat dierenwelzijn prioriteit één is. ‘Ongezonde dieren komen niet door de keuring’, zegt Doedijns, zelf baasje van vier Finse spitsen (een soort poolhond). ‘Dierenactivisten schetsen een overdreven beeld van de fokkerij. Van op geld beluste mensen die geen oog hebben voor het welzijn van de honden. Onzin. Bij ons zijn het vrijwel allemaal amateurs, hondenliefhebbers.’

Hij wijst op de FairFok-overeenkomst die vier jaar geleden met de overheid werd afgesloten en waarin afspraken staan om te voorkomen dat erfelijke aandoeningen aan nakomelingen worden doorgegeven. Pesie van Dier & Recht is niet over de indruk van die afspraken: ‘Het wordt allemaal aan fokkers en rasverenigingen zelf overgelaten.’

Kirsi Kivinoski (r) en Auti Dindroos denken dat hun Bergamasco, van oorsprong afkomstig en aangeschaft in de vallei van Bergamo, ook in Amsterdam in de prijzen valt. De hond is al veel gedecoreerd. Hij heet Iceman del Perviez. Kirsi: ‘Iceman! Net als Formule 1-coureur Kimi Räikkönen.’ Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

Trendhonden

Doedijns erkent dat ook in Nederland een ‘grijs circuit’ bestaat waarbij van alles mis gaat met de fokkerij. ‘Puppy's die uit fokfabrieken in bijvoorbeeld Roemenië hiernaartoe komen, met alle ellende van dien.’ Wat ook niet echt meehelpt: dat een bepaalde hond door toedoen van bekende mensen of filmmakers plots enorm populair wordt. Het gevaar van doorfokken ligt dan op de loer.

Pesie wijst op de Cavalier King Charles Spaniël (die van wijlen Pim Fortuyn) en op de mopshond (waarover het Disneyconcern een serie en een heuse speelfilm maakte). ‘Kopjes moeten steeds ronder en snuitjes platter, zodat er een soort babygezichtje ontstaat. Dat voedt dan de zorgplicht…’

Dier & Recht vindt de gezondheids- en andere testen die alle honden ondergaan ontoereikend. Pesie: ‘Er wordt gekeken naar raszuiverheid. Waarom niet meteen een dna-test? Dat kan zo. Dan kom je tenminste iets te weten over erfelijke aandoeningen.’