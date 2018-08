324 doden bij overstromingen in India, 200.000 mensen ontheemd

In de provincie Kerala, in het zuiden van India, zijn de afgelopen negen dagen naar schatting 324 doden gevallen na overstromingen, hoewel dat getal naar verwachting zal oplopen. Volgens de gouverneur van Kerala zijn de overstromingen de zwaarste in een eeuw.

Minister-president Narendra Modi kondigde op Twitter aan de getroffen gebieden te zullen bezoeken om poolshoogte te nemen.

Leaving for Kerala to take stock of the flood situation in the state. Narendra Modi

Het vervoer over autowegen, treinrails en rond het vliegveld van de stad Kochi ligt voorlopig stil. Zo’n 200 duizend mensen zijn ontheemd en worden opgevangen in kampen. Nog duizenden zitten vast, wachtend op noodhulp uit de lucht. De autoriteiten in de staat, die een bevolking van bijna 35 miljoen mensen heeft, hebben het Indiase ministerie van Defensie om hulp gevraagd bij de reddingsoperatie, onder meer in de vorm van meer reddingsboten en -helikopters.

Ook wordt rekening gehouden met de uitbraak van ziekten die zich via water verspreiden. ‘We hebben genoeg dokters en staf om alle essentiële medicijnen in de kampen te verschaffen’, zei Anil Vasudevan, hoofd van de rampenafdeling van de provincie. Inmiddels zijn zo’n 1.500 kampen geopend om slachtoffers van de overstromingen op te vangen.

De overheid bereid zich ondertussen voor op meer regenval zaterdag. Naar verwachting valt er zondag slechts lichte tot matige regen.