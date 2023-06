30 jaar geëist tegen John S.: ‘Zorgboerderij werd in twee minuten veranderd in een hel’

Bij de schietpartij bij zorgboerderij Tro Tardi kwamen een 16-jarig meisje uit Dordrecht en een 34-jarige vrouw uit Alblasserdam om het leven. Beeld Arie Kievit

‘De zorgboerderij werd in twee minuten veranderd in een hel’, zei de officier van justitie dinsdag in de rechtbank in Rotterdam over de gebeurtenissen op 6 mei 2022. John S. staat terecht voor de moorden op zorgmedewerker Nathalie (34), bezoeker Ann-Sofie (16) – en voor pogingen tot moord op Roan (12) en Fleur (20). Twee dagen daarvoor zou hij schoenmaker Johan Quist (60) uit Vlissingen om het leven hebben gebracht.

S. zegt dat een ongewenste liefde op Tro Tardi, waar hij zelf enkele jaren kind aan huis was, hem tot zijn daden heeft aangezet. De vrouw waarmee S. een korte relatie had, was destijds minderjarig en heeft de mentale leeftijd van iemand van acht jaar oud, zei haar advocaat.

Een paar dagen voor de schietpartij, op 4 mei, zou S. een 60-jarige schoenmaker hebben doodgeschoten in diens winkel aan de Sint Jabobsstraat in Vlissingen. Het slachtoffer had S. ontmoet via een homo-chatapp. Beelden van de vermoorde schoenmaker stuurde hij naar zijn ex-vriendin. Haar moeder pleitte er maandag voor om ‘deze volslagen krankzinnig idioot zo lang mogelijk op te sluiten.’

Hij was zich bewust van ‘alle pijn die iedereen ervaart’, zei S. als reactie op de verhalen van slachtoffers en nabestaanden. ‘Het is gewoon niks anders dan onwerkelijk. Ik kan het niet veranderen, ik kan het niet terugdraaien. Dat gaat niet.’

Zelf wees S. met de beschuldigende vinger naar zorginstanties. Hij voelde zich onbegrepen door zijn huisarts en de ggz, die tekort zouden zijn geschoten in de begeleiding van zijn psychische problemen. S. heeft een autisme spectrum stoornis, deskundigen van het Pieter Baan Centrum stelden een borderline-persoonlijkheidsstoornis bij hem vast. Zij adviseerden om hem tbs met dwangverpleging op te leggen. Het Openbaar Ministerie neemt dat over.

Tijdens de eerste zitting begin april zei S. dat hij op die bewuste 6 mei zichzelf van het leven wilde beroven. In plaats daarvan begon hij om zich heen te schieten. Hoe kan dat dan?, vroeg de rechtbankvoorzitter zich destijds af. ‘Het enige wat ik kan bedenken, is dat bij mij de beelden zijn gewisseld van mezelf doodschieten naar het doodschieten van mensen’, zei S. ‘Maar ik kan het niet met honderd procent zekerheid zeggen, want ik weet het gewoon niet. Ik gok ook gewoon maar wat.’

Nabestaanden geloven dat verhaal niet. Volgens hen wijst S. naar de zorginstanties om strafvermindering te krijgen. Ook zou hij zich impulsiever voordoen dan hij daadwerkelijk is. Hij had alles vooraf gepland, zeggen zij.

‘Dit is een slechte horrorfilm met een slechte acteur’, zei de schoonvader van de doodgeschoten zorgmedewerker Nathalie. ‘Meneer S. lukt niet veel. Hij heeft talloze keren zichzelf van het leven proberen te beroven. Het enige wat wel gelukt is, is het kopen van een vuurwapen. Om verschrikkelijke daden mee uit te voeren. Het is een manipulatieve, gewiekste man die zoveel mogelijk zijn straf probeert te ontlopen.’

Nabestaanden en slachtoffers verzochten maandag tijdens een emotionele zitting om S. zo lang mogelijk achter tralies te zetten en hem tbs te geven. Het Openbaar Ministerie gaat daarin mee.