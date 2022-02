2G wordt politiek onhaalbaar: ook de PvdA stemt tegen

Attje Kuiken (Pvda) in de Tweede Kamer. Beeld ANP - Bart Maat

Het idee achter ‘2G’ is dat alleen nog gevaccineerden of van corona genezen mensen toegang krijgen tot aan te wijzen locaties. Het kabinet denkt vooral aan drukke plekken zoals festivals, evenementen, sportwedstrijden en delen van het nachtleven. Maar waar in het najaar een meerderheid van de Kamer nog leek te voelen voor dat idee – zeker als het nieuwe lockdowns zou kunnen voorkomen – smelt de steun als sneeuw voor de zon weg nu steeds duidelijker wordt dat de omikronvariant niet meer gaat leiden tot overbelasting van de zorg.

Ook de PvdA – die het kabinet nog aan een meerderheid had kunnen helpen – schaart zich nu achter de motie die eerder al werd ingediend door de SGP en het onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt. Het is ongebruikelijk dat partijen nog vóór de behandeling van een wet het kabinet oproepen een voorstel in te trekken, maar de PvdA vindt dat het kabinet dat over zichzelf afroept.

‘We hebben hier lang en goed over nagedacht’, liet PvdA-Kamerlid Attje Kuiken woensdag weten. ‘De onderzoeken wijzen uit dat 2G op dit moment niet effectief en proportioneel is. Mocht een nieuwe variant zich voordoen, dan kunnen we die weging opnieuw maken. Maar het kabinet laat 2G op dit moment onnodig lang boven de markt hangen, dat leidt tot grote onrust in de samenleving en ondermijning van het draagvlak voor andere maatregelen.’

Inbreuk grondrechten

De ChristenUnie liet eerder al weten nu geen behoefte te hebben aan een debat over 2G, omdat de invoering onder de huidige omstandigheden niet veel impact zal hebben, maar wel een grote inbreuk maakt op de grondrechten. GroenLinks liet ook al weten om dezelfde redenen de wetsbehandeling nu ‘niet opportuun’ te vinden.

De partijen verwijzen ook naar recent onderzoek van de TU Delft waaruit blijkt dat 2G-beleid in de huidige omstandigheden een ‘zeer beperkt effect’ op het aantal besmettingen heeft. Tegelijkertijd heeft het volgens de onderzoekers wel een dempend effect en kan het een instrument zijn voor als het reproductiegetal op enig moment weer onder de 1 duikt.

Het kabinet ziet 2G daarom graag als een maatregel die het achter de hand kan houden. Bijvoorbeeld voor als het toch weer misgaat in de ziekenhuizen en een snelle invoering het verschil kan maken tussen een sluiting van de horeca of die open houden met behulp van 2G.

Naar aanleiding van het Delftse onderzoek wil minister Kuipers van Volksgezondheid nog nader onderzoek laten doen om erachter te komen ‘in welke specifieke omstandigheden een coronatoegangsbewijs dat gebaseerd is op 2G ingezet kan worden’. Hij vraagt de Kamer de uitkomsten van dat nieuwe onderzoek af te wachten en dan te bezien of 2G wellicht toch handig is ‘voor in de gereedschapskist'.

Afspraak met de burger

Maar een Kamermeerderheid voelt daar nu dus niet meer voor. ‘De overheid heeft aan het begin van de coronacrisis een afspraak gemaakt met de burger’, zei Tweede Kamerlid Mirjam Bikker er eerder over. ‘Bepaalde grondrechten worden ingeperkt om andere grondrechten, waaronder de volksgezondheid, te beschermen. Het is nooit de afspraak geweest ingrijpende grondrechtenbeperkingen in de gereedschapskist te hebben voor het geval het fout gaat.’

De Kamer stemt donderdag over de motie met het intrekkingsvoorstel. In de praktijk kan de minister een aangenomen motie naast zich neerleggen. Maar als een Kamermeerderheid zich tegen 2G keert, wordt het volgens het ministerie van Volksgezondheid heel moeilijk dat signaal te negeren.