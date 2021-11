2G-wet loopt vertraging op, waarschijnlijk meer maatregelen op komst

Demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid spreken over de basismaatregelen tegen het virus. Beeld ANP

Dat betekent dat het wetsvoorstel een week vertraging oploopt en dat andere maatregelen nodig blijven. Het dwingt het kabinet de coronastrategie na anderhalve week alweer aan te passen. Bij de laatste persconferentie spraken premier Rutte en minister De Jonge de verwachting uit dat de strengere maatregelen voor drie weken zouden gelden, tot zaterdag 4 december. Die tijd zouden zij nodig hebben om met een veilig openingsplan te komen. ‘Die drie weken hebben we nodig om een aantal maatregelen wettelijk mogelijk te maken waarmee we het virus voor de periode daarna willen vertragen’, zei Rutte.

Met de invoering van het 2G-beleid (alleen gevaccineerden en genezen personen krijgen dan een geldige QR-toegangscode) en de uitbreiding van de coronapas naar de werkvloer en niet-essentiële winkels zouden de maatregelen kunnen worden opgeheven en zou een harde lockdown kunnen worden voorkomen. ‘Zodra dat rond is, gaan die nieuwe maatregelen ons helpen om zo snel en zo veilig mogelijk de samenleving weer te openen. En zoveel als mogelijk open te houden’, zei De Jonge hierover.

Meer tijd

Het kabinet had dan ook gehoopt dat Tweede Kamer de voorstellen deze week zou behandelen, maar betrokkenen rekenen er niet op dat de Kamer dat op korte termijn zal doen. Kamerleden willen de tijd nemen om de impact van de omstreden plannen, onder meer voor 2G, goed te bestuderen. Waarschijnlijk komt er pas volgende week een debat. Daarna moet de de Eerste Kamer nog worden overtuigd.

Steun voor de plannen is allerminst zeker. Coalitiepartij en deelnemer aan de formatietafel ChristenUnie is buitengewoon kritisch. Een meerderheid van de CU-leden riep de fractie zaterdag op tegen de invoering te stemmen. De oproep om uit de formatie te stappen als het voorstel het haalt, werd verworpen. Kamerlid Mirjam Bikker deed vorige week een tegenvoorstel: iedereen eerst testen voor toegang, gevaccineerd of ongevaccineerd. Tegelijkertijd sluit de Kamerfractie van de ChristenUnie de deur naar 2G niet.

PvdA

De PvdA zou de voorstellen ook aan een meerderheid kunnen helpen en staat open voor 2G, zei Kamerlid Attje Kuiken vorige week in de Volkskrant. Maar alleen als de maatregel in verhouding staat tot de ernst van de crisis. Eerst moet het kabinet harder ingrijpen om de besmettingsrecords drastisch naar beneden te krijgen. Maatregelen als 2G of de uitbreiding van de coronapas zijn niet het wondermiddel om de huidige golf plat te slaan, is bij de PvdA te horen.

Bronnen rond het kabinet zien dat er nog veel ‘haken en ogen’ aan de voorstellen zitten, al is er nog wel de hoop dat er uiteindelijk politieke steun komt. ‘Een paar weken geleden was 2G ondenkbaar, dat is het nu niet meer.’

Duidelijk is dat de maatregelen van 12 november nog niet de gewenste kentering hebben gebracht en dat het kabinet gedwongen is de strategie op korte termijn opnieuw aan te passen. De vraag die volgens ingewijden deze week centraal staat, is of er alsnog hardere maatregelen nodig zijn. Premier Rutte deed maandag de oproep om de basismaatregelen beter na te leven. Anders moet er worden ingegrepen om de druk op de zorg niet nog verder te laten oplopen, waarschuwde hij. Maatregelen als een algehele sluiting van horeca, niet-essentiële winkels en contactberoepen zoals de kapper komen dan mogelijk weer in zicht. Ook de sluiting van de scholen behoort tot de opties, maar dat staat wel helemaal onderaan het lijstje.