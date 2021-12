2G voorlopig van de baan, kabinet ziet onvoldoende steun in Kamer

Demissionair Minister Hugo de Jonge. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dat meldt coronaminister Hugo de Jonge maandag in een brief aan de Kamer. De hoge aantallen besmettingen en de onzekerheden die de omikronvariant met zich mee brengt, leiden bij de politieke fracties tot te veel aarzelingen, constateert het kabinet. Met de huidige besmettingscijfers en de overvolle ziekenhuizen is het bovendien niet de verwachting dat de samenleving op korte termijn heropend kan worden met gebruik van 2G.

Een bredere inzet van de coronapas maakte onderdeel uit van de winterstrategie van het kabinet, dat met een ‘harde klap’ had gehoopt de oplopende coronabesmettingen de kop in te drukken. De maatregelen bleken onvoldoende, waarna het nieuwe kabinet de maatregelen aanscherpte en onder meer de horeca om 17.00 uur sloot. Die maatregelen zullen mogelijk tot in het nieuwe jaar van kracht zijn.

Debat over 2G

De Tweede Kamer zou deze week debatteren over de uitbreiding van de coronapas naar de werkvloer en het onderwijs, maar ook over de invoering van 2G. Met 2G is het alleen nog voor gevaccineerden en van het virus genezen personen mogelijk een QR-code te krijgen.

Coalitiepartij ChristenUnie toonde zich eerder al zeer kritisch over 2G. Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks, die het wetsvoorstel ook door de Kamer kunnen loodsen, zijn nog niet zover het plan op dit moment te steunen.

Minister De Jonge wil 2G en de bredere inzet van de coronapas naar de werkvloer of het onderwijs niet definitief staken. Het coronatoegangsbewijs met 2G blijft volgens het kabinet noodzakelijk om sectoren waar veel mensen bij elkaar komen te kunnen heropenen.

De Jonge wil dat de Kamer zich na het kerstreces buigt over de plannen. Als dan meer duidelijk is over de nieuwe mutatie, de besmettingsaantallen zijn gedaald en de druk op de ziekenhuizen is afgenomen, hoopt het kabinet de Kamer wel te kunnen overtuigen van de noodzaak van 2G.