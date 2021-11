2G, extra prik of erewoord: deze eisen stellen wintersportlanden aan sneeuwliefhebbers

Skiërs in Kitzbühl, Oostenrijk, december vorig jaar. Vanaf januari 2022 wil het land Janssen-gevaccineerden zonderextra prik niet meer toelaten. Beeld ANP / AFP

Oostenrijk

Als eerste land in Europa heeft Oostenrijk een zogeheten 2G-beleid ingevoerd: enkel gevaccineerden en genezen personen mogen de horeca in. Après-ski met enkel een negatieve coronatestuitslag is niet toegestaan. Vanaf volgende week geldt deze maatregel ook voor berghutten, skiliften en pisterestaurants. In supermarkten, apotheken, winkels en het openbaar vervoer is bovendien een FFP2-masker verplicht.

Per 6 december schroeft Oostenrijk bovendien de geldigheid van een vaccinatie terug. Nu mag een prik nog 360 dagen geleden zijn gezet om een geldige QR-code te genereren. Vanaf volgende maand volstaat nog slechts een prik van 270 dagen oud.

Mensen die met het Janssen-vaccin zijn ingeënt, hebben nog meer om rekening mee te houden. Om Oostenrijk binnen te komen mag de vaccinatie maximaal 270 dagen oud zijn. Voor wie eind juni of begin juli voor een Dansen met Janssen-prik heeft laten zetten, levert dat voor wintersportseizoen vermoedelijk geen problemen op. Een grotere sta-in-de-weg: per 3 januari geldt een enkele Janssen-prik überhaupt niet meer als toegangsbewijs.

En wat als het niet lukt om voor die datum in Nederland een booster-prik te krijgen? Dan kun je je extra prik gewoon in Oostenrijk halen. ‘Ook niet-Oostenrijkers kunnen een booster krijgen’, zei een woordvoerder van het Oostenrijkse ministerie van Volksgezondheid woensdag tegen De Telegraaf.

Zwitserland

Wintersporters die naar de Zwitserse Alpen trekken, moeten hun komst van tevoren aan de gezondheidsautoriteiten doorgeven. Gevaccineerden en mensen die al een besmetting hebben doorgemaakt, kunnen vervolgens probleemloos de grens over. Anderen moeten zich vooraf en na 4 tot 7 dagen laten testen. Het resultaat van die laatste test moet bovendien aan de plaatselijke autoriteiten worden gemeld.

Vooralsnog is in Zwitserland voor de skiliften geen coronapas nodig, in restaurants en andere eetgelegenheden wel. In de gondels geldt wel een mondkapjesplicht.

Frankrijk

Ook Frankrijk vraagt inreizigers om een administratieve handeling vooraf: zij moeten in een verklaring hun ‘erewoord’ geven dat ze vrij zijn van coronasymptomen. Daarnaast kan bij de grens gevraagd worden om een coronabewijs, door de Fransen een ‘pass sanitaire’ genoemd.

Eenmaal in het wintersportdorp is de pass sanitaire nodig om winkelcentra en horecazaken binnen te komen. Ook hotels moeten aan het begin van het verblijf op zo’n coronabewijs controleren. In de skilift is de pas vooralsnog niet verplicht, maar mondkapjes wel.

Italië

Ook Italië vraagt wintersporters bij binnenkomst van het land om een coronabewijs. In de horeca en in skiliften moet je eveneens laten zien dat je getest, genezen of gevaccineerd bent. Bij hotels hoeft dat niet.

In gondels en stoeltjesliften is het Italiaanse beleid strenger dan dat van omringende landen. Zo is het dragen van een chirurgisch- of FFP2-mondkapje verplicht, terwijl eten en drinken verboden is. Liften die afgesloten zijn van de buitenlucht mogen maximaal 80 procent van hun capaciteit gebruiken. Bovendien moeten deze liftjes hun ramen open laten.

Duitsland

In Duitsland verschillen de coronaregels per deelstaat. Bovendien veranderen de regels nog weleens. Zo verlaagde de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, waar het vanuit Nederland goed bereikbare skigebied in Winterberg onder valt, de geldigheid van een negatieve coronatest woensdag van 48 naar 24 uur.

Om het land binnen te komen is in ieder geval een coronabewijs – getest, genezen of hersteld – noodzakelijk. In horeca en in hotels moeten gasten bij binnenkomst ook zo’n bewijs kunnen tonen. Daarnaast geldt op veel plaatsen een mondkapjesplicht.